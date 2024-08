Empresa de robótica imprimiu em 3D quase uma centena de casas

Com a falta de mão de obra, com os materiais a preços caríssimos, o mundo moderno tem de olhar para o futuro da construção com outros olhos, principalmente com outras mãos. Nesse sentido, uma empresa americana fabricou perto de 100 casas com tecnologia 3D e cerca de 25% das casas já foram vendidas.

Impressora 3D que substituirá mão de obra humana

Demorou quase dois anos, mas uma comunidade planeada de casas feitas com uma impressora 3D gigantesca em Georgetown, Texas, está quase concluída.

Segundo a Reuters, as casas, que fazem parte de uma comunidade chamada Wolf Ranch, estão a ser construídas com uma grande impressora 3D chamada Vulcan, que tem cerca de 14 metros de largura e pesa mais de 4,75 toneladas.

O projeto faz parte de uma joint venture com o investidor de construção de impressão 3D ICON e a empresa de construção residencial Lennar. Começou em novembro de 2022 e as equipas estão perto de completar o seu objetivo de construir 100 casas com o Vulcan até ao final do verão.

Os proprietários já começaram a fazer as mudanças para algumas das casas impressas em 3D concluídas, cujo preço varia de 450.000 a 600.000 dólares. Mais de um quarto das casas já foram vendidas.

A "tinta" que alimenta o bico da impressora fabrica paredes rijas

A impressora 3D da ICON utiliza uma mistura de pó de betão, água, areia e outros materiais para colocar pilhas de betão em forma de tubo para construir paredes e, eventualmente, uma casa inteira. As casas são habitações de um só piso com três a quatro quartos que demoram cerca de três semanas a imprimir.

Os alicerces e os telhados metálicos são construídos à moda antiga com equipas humanas.

Depois de impressas, as paredes parecem troços gigantes de veludo, mas foram concebidas para serem resistentes e sustentáveis mesmo em condições climatéricas extremas.

São também resistentes à água e energeticamente eficientes. O design contemporâneo das casas, em estilo de rancho, foi fornecido pelo gabinete de arquitetura BIG-Bjarke Ingels Group, de acordo com um comunicado de imprensa da ICON. O processo de construção também foi simplificado ao longo do projeto.

Conner Jenkins, gestor de projeto sénior da ICON, disse à Reuters que a construção começou com cinco equipas de construção diferentes, mas desde então foi reduzida para apenas uma equipa e uma impressora robótica.

A única desvantagem é que a espessura das paredes interfere com os sinais WiFi. Os residentes tiveram de utilizar routers de Internet com repetidores localizados em toda a casa em vez de um único router.

A ICON não está apenas a utilizar a sua impressora 3D de grande escala para construir casas na Terra.

A NASA está alegadamente interessada em utilizar a tecnologia para construir estruturas na Lua para o seu programa de exploração lunar Artemis, que deverá lançar a sua primeira tripulação em setembro de 2025.