desde o início da pandemia de COVID 19 que a Google tem apostado em dar aos utilizadores o máximo de informação possível. Esta chegou de várias formas e em várias plataformas, para assim ter o máximo de utilidade.

Com este cenário já controlado e com os níveis da doença a atingirem valores mínimos, a Google resolveu eliminar alguns elementos. O primeiro destes foi a camada do Google Maps onde tinha a incidência de casos de Covid-19.

O Google Maps foi uma das ferramentas mais usadas durante a pandemia de COVID-19. Esta plataforma, em especial nos dispositivos móveis, foi uma ajuda essencial não apenas para conhecer os locais onde a incidência era maior, mas também os centros de vacinação e outros.

Lançámos a camada COVID-19 em 2020 para ajudar as pessoas a saber como os casos de COVID estavam a evoluir numa área. Desde então, à medida que as pessoas em todo o mundo obtiveram mais acesso às vacinas, aos testes e a outros recursos contra a COVID-19, as respetivas necessidades de informação também evoluíram. Como resultado da diminuição da utilização, a camada COVID-19 deixou de estar disponível no Google Maps para dispositivos móveis e na Web a partir de setembro de 2022, mas continua a poder encontrar as mais recentes informações úteis acerca da COVID-19, como variantes, vacinação, testes, prevenção e muito mais, na Pesquisa Google. Poderá ainda encontrar sítios como locais de testes e centros de vacinação no Maps

A informação partilhada acima vem da página de suporte da própria Google e revela a causa para esta decisão. Foi retirada pela mesma razão que a Google remove muitas das suas propostas. Tudo passou pela falta de utilização.

Ao mesmo tempo, a Google refere ainda que esta decisão passou também pelo facto de que há muito mais informação disponível e o acesso às vacinas está disseminado. Ao mesmo tempo, passa a concentrar toda a informação que tem na sua página de pesquisa, de forma mais acessível.

Chega assim ao fim um elemento que muitos usaram de forma quase constante durante a pandemia e a explosão de casos de COVID-19. Ao estar no Google Maps tornava a sua visualização mais simples e mais integrada com o que os utilizadores procuravam.