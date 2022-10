P Windows 11 tem evoluído e integrando-se com outros sistemas, em especial o Android e com o que a Samsung oferece. Esta união tem dado frutos interessantes e agora tudo parece preparar-se para que surja mais uma proposta.

A novidade chegou agora pela própria Microsoft e mostra que em breve os utilizadores dos smartphones Samsung vão poder ter ainda mais no sistema da Microsoft. O acesso à Internet fica garantido de forma quase constante, ao poder controlar o hotspot Wi-Fi do smartphone.

Windows 11 integrado com smartphones Samsung

Com o recurso à app Phone Link, a Microsoft já dá aos utilizadores a possibilidade de controlar quase totalmente os smartphones da Samsung. Muito para lá das notificações e das mensagens, há já a possibilidade de duplicar o ecrã ou ter apps a correr diretamente.

Isso agora vai ser elevado ainda mais, com uma novidade que está a chegar aos utilizadores do Windows 11 no programa Insiders. Os testes iniciam-se com a mais recente build, lançada agora, para mais tarde ser alargada a todos os utilizadores.

Esta novidade vai dar aos utilizadores do Windows 11 com smartphones Samsung a possibilidade de controlarem o hotspot Wi-Fi dos seus equipamentos. Esta capacidade permitirá ligar ou desligar este elemento e assim garantir o acesso à Internet a qualquer momento.

Microsoft deixa controlar hotspot Wi-Fi

Para poder ser usado, basta que os 2 equipamentos estejam próximo e que a app Phone Link esteja a sincronizar os dados. Uma nova rede Wi-Fi será mostrada e bastará um clique para que o acesso à Internet seja ligado. Desta forma os utilizadores não precisam de estar a ativar esta opção no smartphone.

Para poder usar esta novidade, e para além da build 22621 (ou superior), é necessário que o smartphone tenha no mínimo a One UI 4.1 e a app Phone Link versão v1.22082.111.0. Os equipamentos precisam estar emparelhados e com toda a sincronização a funcionar.

Este é mais um passo que a Microsoft dá para garantir uma presença próxima do Android no Windows 11. A escolha da Samsung não é nova e já deu frutos no passado, com toda as novidades a chegarem a estes smartphones primeiro.