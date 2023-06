Com preocupações constantes no campo da segurança, a Google está sempre a procurar melhorar o Chrome e proteger as passwords do utilizador. Com muitas medidas já aplicadas, traz agora novas formas para gerir facilmente as passwords no Chrome.

Google traz mais segurança ao Chrome

Com o Password Manager a Google procura garantir ao máximo a segurança das passwords no Chrome. Esta é uma área segura onde estes elementos são guardados e onde os utilizadores podem recorrer para gerir as suas passwords de forma centralizada. Agora há novidades neste campo, que se torna mais seguro e mais simples de usar.

As novidades estão a chegar já ao Chrome e por isso podem em breve ser usadas por todos. Começam com uma página inicial dedicada no Chrome na área de trabalho, facilitando a revisão de todas as credenciais on-line guardadas ou a alteração das configurações das passwords. Se preferirem podem também criar um atalho na área de trabalho para o gestor de passwords da Google.

Novidades para a gestão das passwords

A Google continua com mais métodos de autenticação na área de trabalho. Se até agora estava limitado aos smartphones, passa a poder ser possível ter uma autenticação antes das passwords serem preenchidas automaticamente. Falamos de usar a impressão digital, reconhecimento facial ou outros métodos compatíveis com o sistema operativo do computador.

Outra novidade é a possibilidade de ter notas sobre as contas que estão guardadas no Chrome. Isso é particularmente útil para quem tem várias contas para o mesmo site ou tem um pin adicional, que assim pode ter acesso a tudo. Bastará carregar no cadeado no site e escolher a opção para editar.

Interagir com outros browsers e outros sistemas

Porque o Chrome é um browser universal, a Google resolveu dar-lhe uma ferramenta para poder interagir com outras propostas neste campo. Com a novidade, os utilizadores podem importar as passwords de qualquer outro browser. Basta exportar num arquivo .csv e importá-las diretamente para o Chrome.

Por fim temos uma novidade para o Chrome dedicado ao iOS. Finalmente também já podem ser detetadas as passwords fracas e reutilizadas, para proteger os utilizadores. Estas novidades vão chegar nos próximos tempos e elevar ainda mais a segurança do Chrome e dos dados dos utilizadores.