O Google Maps é já um serviço que ultrapassa os seus propósitos iniciais. Deixou de ser apenas um mapa digital e é hoje uma ferramenta que todos usam para se guiar, seja de carro, a pé ou até de bicicleta.

É precisamente neste último que a Google acabou de investir, decerto com um propósito claro. Com cada vez mais utilização para guiar quem anda de bicicleta, foi necessário adaptar os algoritmos do Google Maps para servir também estes utilizadores.

A COVID-19 fez crescer utilização da bicicleta

A pandemia de COVID-19 veio trazer muitas mudanças. Uma delas está na forma como nos deslocamos, em especial nas cidades. Cada vez mais a bicicleta é uma opção e os transportes públicos tendem a ser preteridos, por razões óbvias.

Ao avaliar os seus dados, a Google percebeu que este movimento associado às bicicletas e a transportes alternativos cresceu. A gigante das pesquisas revelou que os seus dados mostram que esta mudança levou a um aumento da procura de 69%.

Google Maps recebe assim novidades interessantes

Com este número e esta mudança clara em mente, a gigante das pesquisas resolveu adaptar o Maps a esta nova realidade. Quer assim dar uma resposta a esta procura crescente e tornar o seu serviço de mapas adaptado às novas necessidades dos utilizadores.

Por agora, e com planos de crescimento, a Google trouxe duas novidades ao Maps. A primeira vai permitir que as instruções dadas permitam usar ciclovias ou faixas de rodagem dedicadas a bicicletas, e também ruas que sejam adequadas a este meio de transporte.

O transporte está a mudar drasticamente

Na segunda novidade, a dona do Maps vai passar a integrar as bicicletas e as trotinetes elétricas nas instruções dadas a quem decidir viajar a pé. Vão assim ajudar igualmente a fazer estas viagens mais rápidas e mais simples para quem escolher esta forma de transporte.

Estas são novidades importantes, em especial nesta altura anormal de COVID-19 e de uma procura anormal de transportes alternativos. A bicicleta é, para muitos, uma opção óbvia e que assim pode ser usada ainda melhor com o Google Maps e as suas novidades.