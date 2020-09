A Apple e a Google têm feito um trabalho notável e rápido na ajuda ao desenvolvimento de API para a criação de apps de rastreamento de contactos da COVID-19. Hoje, em Portugal, podemos contar com a ajuda da STAYAWAY COVID e muitos outros países têm também já disponíveis (ou em desenvolvimento) as suas apps, contudo, a aceitação da população é crucial.

A Apple e a Google continuam a desenvolver esforços nesta matéria e no iOS, também a partir de hoje, deixa de ser necessária a instalação de apps de terceiros. No Android, o processo poderá ser também mais simples.

As aplicações móveis de rastreamento de contactos de pessoas com a COVID-19 estão a chegar a cada vez mais pessoas, no entanto, o esforço tem que ser muito maior para que a sua eficácia seja garantida. Na verdade, em Portugal, é necessário que sejam as pessoas a quem foi dado um teste positivo, a introduzir tal informação na app instalada no seu smartphone.

A Apple e a Google continuam a trabalhar em soluções para facilitar este processo tanto para utilizadores, quanto para os governos.

Tal como já referimos, as aplicações não serão a salvação do mundo contra a doença, no entanto, o seu papel pode ser fundamental no controlo de surtos.

Apple e Google no combate à COVID-19

As duas empresas estarão a desenvolver o Sistema de Notificações de Exposição “Expresso”. Assim, os smartphones da Apple que recebem hoje o iOS 13.7 já têm integrada esta novidade.

Os governos que adotarem esta forma de rastreamento de contactos, darão assim às pessoas a possibilidade de receberem as notificações, mesmo que não haja nenhuma app instalada.

No Android, haverá necessidade de instalar uma app, mas funcionará mesmo em smartphones mais antigos. A Google é que passa a desenvolver a app sendo que o governo apenas tem que autorizar a sua utilização no seu território.

Além disso, em qualquer um dos casos, o utilizador terá a última palavra a dizer, com a respetiva autorização de colaboração no processo de rastreamento de contactos.