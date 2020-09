Unknown 9: Awakening anunciado pela Bandai Namco

A Bandai Namco revelou recentemente Unknown 9: Awakening, em desenvolvimento pelos estúdios Reflector Entertainment.

Aliás, este é o primeiro trabalho dos estúdios canadianos e será lançado para as consolas de Próxima Geração e… promete!

Anunciado na Gamescom deste ano, Unknown 9: Awakening, é um novo jogo de ação e aventura que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Reflector Entertainment.

Em Unknown 9 o jogador irá acompanhar a história de uma pequena menina indiana, criada nas pobres e austeras ruas de Calcutá, com o nome de Haroona.

Haroona a personagem principal do jogo tem o poder de entrar numa outra dimensão, The Fold

Haroona é, no entanto, uma menina diferente. Ela tem um poder que lhe permite visitar outra dimensão, chamada de The Fold.

Quando entra no The Fold, ela vê a realidade de uma forma diferente. Consegue abrandar o tempo, ao mesmo tempo que antevê um pequeno pedaço do futuro, dando-lhe assim oportunidade de agir.

Pelas imagens do teaser agora reveladas a entrada no The Fold parece ser abrir portas a mecânicas bastante interessantes. Não só nos dá tempo para observar o futuro imediato em tempo abrandado (tipo time bullet), como nos dá a oportunidade de reagir ao que aí vem. Parece uma boa mecânica que, a ser bem implementada, promete ajudar um jogo que já só por si parece bastante promissor.

Uma das principais curiosidades do jogo passa pelo fato de fazer parte de um projeto maior e mais diversificado. Este projeto é composto por várias obras relacionadas com aquilo a que chamaram de Unknown StoryWorld.

As restantes obras são então: Unknown 9: Genesis que é uma trilogia literária, Unknown 9: Out of Sight que corresponde a um podcast, Unknown 9: Torment que são bandas desenhadas e Chapters que é um tipo de quizz/jogo online.

Unknown 9: Awakening não tem uma data de lançamento concreta e está a ser desenvolvido pelos estúdios Reflector Entertainment para Playstation 5, Xbox Series X e PC. Dessa forma será de prever que seja lançado para o ano, no mínimo.