Xiaomi prevê fim de portas de carregamento nos smartphones já em 2022

Recentemente, a Xiaomi apresentou uma nova tecnologia de carregamento rápido a 200W capaz de carregar uma bateria de 4000 mAh em apenas 8 minutos. Mais impressionante que isto é a velocidade de carregamento sem fios que é assegurada a uma potência de 120W, carregando a mesma bateria em 15 minutos.

A evolução das tecnologias de carregamento sem fios, cada vez mais seguras e com menor dissipação de energia, faz com que a Xiaomi preveja o lançamento de smartphones sem portas de carregamento já em 2022.

Xiaomi responde aos Mi Fãs

A Xiaomi recorreu à sua conta oficial do Weibo para responder a algumas questões que têm surgido na comunidade de fãs, algumas delas relacionadas com as novas tecnologias de carregamento rápido.

Neste conjunto de questões começa por responder à pergunta relacionada com a segurança do carregamento através da nova tecnologia HyperCharge.

A empresa garante que todos os protocolos de segurança durante o carregamento são cumpridas. Além disso, há uma preocupação com os ciclos de carregamento conseguidos. É impressionante que a Xiaomi refere que esta tecnologia garante mais ciclos que os métodos mais convencionais. Em média, a empresa garante 800 ciclos de utilização, com energia acima dos 80%. A maioria dos protocolos de carregamento refere-se a 400 ciclos acima dos 60%.

Smartphones sem portas de carregamento já em 2021

Além destas e de outras questões, os engenheiros da Xiaomi avançaram com algumas indicações adicionais e que podem revelar um pouco daquilo que está a ser preparado no futuro da empresa.

Segundo se pode ler, não tardará muito para que os smartphones possam ser lançados de forma massificada, sem portas físicas de carregamento. A Vivo, com o Apex 2020 já havia “criado” esse conceito, no entanto, não passou muito disso, de um conceito. No entanto, a utilização efetiva poderá estar para chegar ao mercado já no próximo ano.

É referido ainda que só não existem smartphone com esta tecnologia de carregamento exclusivamente sem fios porque os métodos de carregamento ainda requerem aperfeiçoamento, tanto em termos de suporte de infraestruturas, como da própria eficiência. Além disso, os utilizadores ainda têm alguma desconfiança quanto à sua segurança.

A Xiaomi prevê que não só as fabricantes de smartphones como as fabricantes de acessórios de carregamento sem fios consigam aprimorar estes aspetos num futuro próximo, de forma a aumentar a confiança dos consumidores.