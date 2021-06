Apareceu no Dubai a cara de José Sócrates como “motorista” da Uber. Santos Silva diz que acredita que os russos vão apagar os dados que a CM de Lisboa forneceu de dois cidadãos russos. As comemorações dos 50 anos do 25 de abril já têm comissário, secretário, secretário do secretário, assessor, assessor do assessor, motorista e outras pessoas que figuram no gabinete. Que mais queremos? Está tudo impecável para uma rubrica de humor.

Por falar em humor, hoje há sardinha pequena.

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v698 [16MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

Um homem está num motel com a amante, a curtir o pós-coito, quando ela resolve interromper o silêncio:

– Ricardo, porque não cortas essa barba?

– Se dependesse só de mim… – responde – Não sabes que minha mulher seria capaz de me matar se eu aparecesse sem barba.

– Ora, querido – insiste a amante – Faz isso por mim, por favor…

Apesar das condicionantes, o homem não resiste às súplicas da amante e resolve atender ao seu pedido.

Nesse mesmo dia, ele passa pelo barbeiro, faz o prometido, em seguida vai a um jantar de negócios e quando chega a casa, a esposa já dorme.

Assim que ele se deita, sente a mão da esposa afagando o seu rosto e a sua voz sonolenta:

– Carlão, ainda estás aqui? Vai-te embora que o meu marido está p`ra chegar!!!

Uma tia chiquíssima dá um almoço à beira da piscina. Lá ao fundo no jardim, o seu jardineiro trabalha. Nisto, desata aos pulos e cambalhotas, numa dança notável. Uma amiga, dona de um ginásio local, fica impressionada e propõe:

– Querida, acha que por cem euros consigo convencer o seu jardineiro a ir fazer uma demonstração de aeróbica ao meu ginásio? É que nunca vi ninguém saltar tanto e tão bem.

A tia acede e grita para o jardineiro:

– Ó Alfredo, por cem euros importa-se de voltar a espetar o ancinho no pé?

Um miúdo americano chegou numa loja de materiais desportivos para comprar uma mira para o seu revólver.

– Esta aqui é boa – diz o vendedor – é tão boa que se olhares agora para aquele monte, poderás ver a minha casa!

O rapaz olha então pela mira na direcção apontada pelo vendedor, e começa a rir-se desalmadamente.

– De que te ris rapaz? – pergunta o vendedor.

– Estou a rir, porque vejo, exactamente onde o senhor disse, um homem nu, a correr atrás de uma mulher, também nua…

O vendedor incrédulo, tira a mira da mão do rapaz, olha para a sua casa, e em seguida, entrega duas balas para o revólver do rapaz, dizendo:

– Então vamos combinar o seguinte… eu dou-te estas duas balas, e se acertares um tiro na cabeça da minha mulher e outro no pénis desse sujeito desgraçado, dou-te a mira, de graça!

O rapaz olhou, mirou, e antes de atirar, virou-se para o vendedor:

– Então e o que é que ganho se conseguir, como prevejo, poupar uma bala fazendo isso com um tiro só!!!

Chega a mãe a casa e, ao ver a filha toda descascada, diz-lhe:

– Oh minha filha! O que é isso? Toda descascada?

Responde-lhe a filha:

– Não mãezinha, eu estou vestida para o amor!

A mulher lá resolve fazer o mesmo para o marido. Ele bate à porta, ela abre toda descascada e ele diz-lhe:

– Oh Maria, o que é isso? Isso lá é jeito de vir à porta.

– Oh querido, eu não estou nua, estou vestida para o amor! – diz-lhe a mulher.

– E olha lá, não podias ter passado isso a ferro?

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Mas está na hora do recreio?

Quando os pais são traídos pela confiança dos putos

Cenas de predestinados

Compilação de coisas estranhas, se calhar são de outro mundo

Fantástico este vídeo… muito bom… brincar com o tempo

O rally tem coisas magníficas

É incrível o talento deste artista

Carros rápidos e pilotos sem unhas para a guitarra

Há coisas que até gravadas causam dúvida e espanto

Uns tiram carta de condução, outros recebem-na numa raspadinha

Compilação de êxitos pós pandemia

Histórias que não deixam ninguém indiferentes… que fantástica voz

Por maior que seja o navio… o mar não dá tréguas

Uma compilação mesmo mesmo à patrão.

Fantástico, que desporto será este?

Imagens incríveis

Mãe pede ao cabeleireiro um corte de cabelo ridículo para impedir o filho de vir para a rua

Wow vejam só a cratera que se abriu sem aviso

Vídeos que se tornaram virais… por serem especiais ou parvos

Um pato que ganhou uma pata…

