A Xiaomi já teve a sua presença no segmento dos tablets, mas não durou muito tempo. A verdade é que esta área da tecnologia teve um declínio e apenas as grandes marcas continuaram a apostar nele, com ofertas de grande qualidade, onde merecem ser referidas a Apple e a Samsung.

Agora, com um aumento da procura por este tipo de soluções, a empresa chinesa parece estar disposta a regressar com propostas de topo.

Dominado pela Apple e pelos seus iPads, o mercado dos tablets não tem tido grandes apostas por parte de outras marcas. A Samsung, no universo Android, é a que mais se destaca.

Mas a concorrência pode voltar a aumentar em breve. A verdade é que pandemia voltou a trazer utilidade ao tablet, principalmente para quem passou a trabalhar e a estudar à distância.

Novos tablets Xiaomi: as evidências

Segundo foi apurado pelo XDA Developers, a Xiaomi deverá estar a preparar-se para o lançamento de três tablets de topo. As evidências foram encontradas no código de várias apps da MIUI 12.5. Uma delas refere-se aos nomes de código: nabu, enuma e elish. Este trio é referenciado como “isPad”, revelando recursos adaptados a tablets.

Além desta evidência, a app MIUI Home (versão alpha) também revela configurações para demonstração de navegação do sistema em tablet. Há ainda, segundo a fonte, pessoas próximas da empresa que confirmam a produção de novos tablets.

E como serão?

Os modelos denominados de enuma e elish serão, aparentemente, variantes um do outro já que um apresenta o código K81 e o outro K81A no final. Já o nabu termina com K82, pelo que se espera que seja um modelo distinto. O enuma deverá ainda ser o único modelo com ligação móvel (4G LTE ou 5G).

Há uma remota possibilidade do software revelado adaptado a tablets estar relacionado a modelos dobráveis que partilham algumas características com tablets. No entanto, há indicação de que estes três modelos devam ter uma proporção padrão de 16:10. A resolução poderá ser de 2560 × 1600 píxeis e poderão ter uma taxa de atualização de 120 Hz.

Os processadores deverão ser também as versões de topo da Qualcomm, nomeadamente, os modelos 865, 865+, ou 870.

Para já não existem muitas mais informações, mas em breve poderemos ter a Xiaomi a revelar mais pormenores.