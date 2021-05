iServices faz 10 anos e abre novas lojas em Viana do Castelo e Braga

Neste mês a iServices completa dez anos de existência no mercado nacional e para assinalar a celebração, a marca inaugura hoje mais duas novas lojas: na Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo e no Braga Parque, em Braga.

A marca que é líder de mercado em reparação de smartphones e tablets tem vindo a verificar um crescimento superior a 20% na sua faturação, e prossegue desta forma o seu plano de expansão em Portugal.

iServices com novas lojas em Viana e em Braga

As novas lojas, nos centros comerciais Estação Viana e Braga Parque, mantém o padrão e disponibilizam agora aos habitantes das respetivas cidades, uma ampla e diversificada oferta de serviços de reparação e produtos de marca própria que fazem parte do quotidiano de todos os portugueses, sejam cabos, capas, películas e outros acessórios diversos.

Para além do core business na área de reparação de equipamentos, a empresa tem aumentado as vendas de equipamentos recondicionados nas suas lojas físicas e na loja online, com base nos preços competitivos e numa oferta cada vez mais diversificada.

Para Bruno Borges, CEO da marca…

A abertura de novas lojas faz parte da nossa estratégia para alargarmos, cada vez mais, a nossa presença física em todo o território nacional. O nosso objetivo é a criação, de forma crescente e abrangente, de uma maior proximidade com todos os nossos clientes, de norte a sul do país o que nos permitirá continuar a crescer a um ritmo superior a 20% ao ano, tal como temos vindo a verificar até aqui



O plano de expansão da iServices para 2021 continua através da inauguração de novas lojas em território nacional, estando para breve a abertura de mais espaços quer no Continente, quer nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Com esta aposta, a iServices reforça, uma vez mais, a sua presença no mercado português, tendo em aberto um processo de recrutamento para técnicos de eletrotécnica.