A Mi Band 7 da Xiaomi foi apresentada no mês passado e revelou tudo o que a marca tem preparado para esta nova smartband. A marca reuniu nesta nova proposta um conjunto de novidades que volta a elevar a oferta aos utilizadores.

Com tudo a apontar para que chegue muito em breve ao mercado global, é hora de se conhecerem mais pormenores importantes. Um deles foi revelado agora e aponta para uma mudança. O preço a que a Xiaomi vai vender a Mi Band 7.

Foi no final de maio, num evento da Xiaomi, que a Mi Band 7 foi finalmente revelada ao mundo. Esta smartband é a evolução natural do modelo anterior, tal como a marca tem feito ao longo dos anos. As novidades não faltam e prometem muito.

Estando ainda reservada ao mercado chinês, desde a data de lançamento que se espera que a versão global surja. Esta deverá ser revelada dentro de dias, com a Xiaomi a trazer mais novidades, provavelmente na área dos smartphones.

Com um interesse cada vez maior, os utilizadores querem viram agora seu interesse em alguns pormenores da Mi Band 7. Um dos mais interessantes e procurados é o seu preço, que se esperava que fosse mantido nos valores a que esta smartband tem sido vendida nos últimos anos.

A fazer fé numa publicação no Twitter, vão existir acertos neste valor, elevando-o. O que é apresentado mostra que a Xiaomi vai vender a Mi Band 7 a um preço mais alto, situando-se agora entre os 50 e os 60 euros.

Caso se confirme este valor, será um incremento grande face ao preço atual da smartband da Xiaomi, que se situa nos 45 euros em Portugal. Resta ainda saber se este valor se confirma e qual será o que vai ser praticado no nosso país.

Esta será mais uma proposta da Xiaomi, que se espera repita o sucesso dos modelos anteriores. Com a Mi Band 7 a marca deverá dar mais um passo importante para conseguir crescer no mercado dos smartphones e smartbands, cada vez mais interessante.