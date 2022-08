A Google tem apostado de forma muito forte no que toca ao Wear OS, o seu sistema operativo dedicado a qualquer smartwatch. A nova versão ainda não está disseminada e não deverá atingir os modelos mais antigos.

Na continuação dos desenvolvimentos que tem estado a preparar, surge agora uma novidade escondida na app da Google. Esta irá facilitar a troca de smartwatch, recorrendo a algo simples como um backup.

Trocar de smartwatch com Wear OS não é um processo simples e que envolve vários passos do utilizador. A Google não tem ainda uma forma direta de o fazer e os utilizadores precisam de passar pelo complicado processo de descarregar novamente todas as apps e os seus dados.

Na verdade, não é um processo que de repita muitas vezes, mas a verdade é que acontece sempre que temos acesso a um novo dispositivo. Assim, este deveria ser uma funcionalidade simples e que aconteceria de forma automática e transparente para o utilizador.

Esse passo poderá em breve ser uma realidade, com uma nova funcionalidade que a Google deverá estar a desenvolver. Uma análise da mais recente versão da app da Google mostra que em breve vão surgir a possibilidade de fazer backup dos dados do utilizador.

Várias string presentes no código mostra que a Google está já a trabalhar no processo de criação destas cópias de segurança. Estas devem conter os dados dos utilizadores, bem como as diferentes configurações do smartwatch e eventualmente as apps.

Claro que para além de recolher a informação do utilizador, estes backups vão poder funcionar no sentido inverso. Isso sim, permitirá repor qualquer smartwatch ou configurar de forma automática os novos dispositivos que forem ligados a um smartphone Android.

Esta (possível) novidade da Google para o Wear OS é mais uma prova clara do investimento que a gigante das pesquisas está a fazer neste sistema. Ao trazer de volta a aposta nesta proposta, dá espaço para que este possa crescer e tornar-se uma das propostas mais interessantes no mercado.