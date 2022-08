Apresentado há poucos dias, o Android 13 tem estado a ser avaliado e muitas funcionalidades surgem agora de forma natural. É um processo que se repete todo os anos e que traz as novidades para as mãos dos utilizadores.

Uma novidade revelada com a apresentação desta nova versão do sistema da Google surgiu de forma discreta. Traz uma segurança maior para os utilizadores e garante que estes e os seus dados mais sensíveis estão protegidos de forma natural.

Foram muitas as novidades que foram reveladas pela Google quando mostrou pela primeira vez o Android 13. Estas focam-se na interface e na nova linguagem de design Material You, mas vão mais longe e reforçam os níveis de segurança e privacidade do sistema da Google.

É precisamente nesta área que surge uma novidade importante, mas que passará como discreta a muitos. Falamos da gestão automática da área de transferência do Android 13 que será apagada de forma automática pelo sistema em algumas situações particulares.

Evite qualquer acesso indesejado à sua área de transferência. Se você copiar dados confidenciais como o seu endereço de e-mail, número de telefone ou credenciais de login no seu dispositivo, o Android limpará automaticamente o histórico da área de transferência após um período de tempo

É com a descrição acima que a Google descreve esta novidade do Android 13. Não acontecerá em todos os casos e nem sempre que se copie algum elemento nesta nova versão, mas sim em casos especiais em que estejam envolvidos dados sensíveis dos utilizadores.

Algo que a Google não revelou foi o tempo que estes dados são mantidos antes de serem eliminados. Ainda assim, e com base em testes já realizados, ficou presente que esta remoção automática acontecerá ao fim de 1 hora, ou, como está no código, 3.600.000 milissegundos.

Esta funcionalidade vem complementar outras que o Android 12 já tinha implementado antes, como o alerta quando as apps acediam à área de transferência. Ao mesmo tempo, o teclado da Google, o GBoard, já faz o mesmo, ficando agora algo transversal ao Android, independente do teclado usado.

Com esta novidade o Android 13 consegue garantir ainda mais segurança aos utilizadores e a proteção dos seus dados. Tudo acontecerá de forma silenciosa e sem o utilizador dar por isso, conseguindo ainda assim garantir aqui elevados.