Quando revelou o Wear OS 3 e as suas novidades, a Google trouxe uma má notícia para os utilizadores que tinham smartwatches com o sistema mais antigo. Estes não vão receber a atualização para a mais recente versão, o que deixou muitos desagradados.

Agora que a nova versão está lançada e a ser usada nos novos smartwatches, a Google parece ter uma surpresa para os seus utilizadores. Os modelos mais antigos estão a receber algumas das novidades apresentadas, mesmo que na versão mais antiga.

Toda a mudança visual que a Google colocou no Wear OS 3 já tinha sido vista na versão anterior. As atualizações mais recentes de algumas apps dedicadas aos smartwatches trouxeram estas mudanças e mostraram ainda haver espaço para mudanças importantes.

Esperava-se esta mudança ficasse apenas neste campo das apps, mas isso aparentemente não é verdade. Segundo o que foi descoberto recentemente, a as novidades estão a continuar, ainda que numa zona que poucos visitam, tendo passado despercebida.

A novidade chegou com uma nova atualização da app Wear OS e que acompanha o sistema da Google dedicado aos smartwatches. Esta acaba por ser uma forma de atualização do próprio sistema e por isso acabou por trazer novidades à interface do Wear OS 3.

Apenas na área associada às notificações deste sistema da Google podemos encontrar agora a nova imagem. As diferentes opções e os botões de ativar as notificações podem agora ser usados com a nova interface. Esta contém as opções e há uma nova cor presente. Há ainda a presença do relógio no topo, como se viu já.

Espera-se que esta mudança vá evoluir e que todas as opções do Wear OS ganhem esta nova imagem que foi agora estreada. Há ainda muito trabalho nesta área, mas deverá ser rápido até que a Google consiga mudar completamente o Wear OS.

Este cenário está muito longe do que a Google apresentou no início. Passou de uma solução que não ia ser atualizada para uma mudança que está a acontecer e que vai alterar completamente o Wear OS e os smartwatches que estão nos pulsos de todos.