Estamos cada vez mais expostos e acessíveis para que sejamos contactados mesmo por quem não conhecemos. WhatsApp, Telegram, Signal e muitos outros serviços dependem apenas do conhecimento do nosso número de telefone.

Isto leva a que existam casos de abuso e de autêntico spam, em que os utilizadores são constantemente pressionados. Um programador brasileiro resolveu tomar o assunto nas suas mãos e resolveu problema de forma simples, rápida e direta.

Apesar de não ser uma prática muito comum no nosso país, no Brasil o WhatsApp é uma forma de comunicação que todas as empresas e entidades usam. Esta e uma forma simples e até prática para contactos, desde que estes não se tornem abusivos e até elevados à categoria de spam.

Foi isso que aconteceu com o programador Yago Moura, que depois de pedir de forma insistente e educada para o removerem das listas de contactos. Ao serem mantidas as tentativas de comunicação e de spam, este acabou por tomar o assunto nas suas mãos.

Como relata na sua conta de TikTok, bastou um simples script que encontrou na Internet para que o problema fosse resolvido em pouco minutos. Com a versão web do WhatsApp aberta e esta ajuda preciosa, iniciou uma vingança quase perfeita.

O que este script faz, e existem várias versões no GitHub, é enviar de forma ritmada e próxima todo o guião do filme Shrek. Para cada linha deste texto é enviada uma mensagem para o destinatário, até que este se farta e acaba por bloquear o remetente. Nesse momento, o resultado pretendido é conseguido.

O resultado foi de tal forma perfeito que Yago Moura acabou por lançar vários vídeos na sua conta do TikTok a explicar como podem fazer o mesmo. As reações têm sido mistas, mas a maioria tem mostrado apoio e interesse nesta forma de vingança.

Caso pretendam usar esta solução, devem lembrar-se que o WhatsApp tem regras e limites para este tipo de medidas. Não devem fazê-lo em conversas que iniciem e, sempre que possível, deve ser usado em situações limite e onde a razão e a educação não funcionaram.