Dica: Como controlar de forma total o Gmail e as mensagens no Android

O email, como o Gmail, é uma das formas de comunicarmos e é usado de forma exaustiva no dia a dia. Uma vez que temos os smartphones connosco todos os dias, este está presente de forma constante e sempre pronto a ser usado.

Claro que isso leva a que tenhamos de conseguir controlar de forma completa e total, algo que nem sempre é simples. Hoje mostramos como o podem fazer no Gmail do Android, com uma simples configuração que podem fazer no smartphone.

O Gmail está presente de forma quase natural nos smartphones Android. Este faz parte do sistema operativo móvel da Google e quase todos têm este serviço e uma conta associada para comunicarem. Assim, esta união faz todo o sentido.

Para ativarem um maior controlo do Gmail e das mensagens que têm presentes, devem começar por abrir o menu da app Gmail. Isso é feito com o tocar no menu presente no canto superior esquerdo da app, o conhecido hamburger.

Devem depois seguir para o final desta lista, onde encontram as pastas criadas, e escolher a opção Definições. Isto dará acesso à lista das contas de email configuradas neste cliente de email do Android. Aqui devem escolher a opção Definições gerais.

No passo seguinte devem definir quais as situações que querem controlar o email. Para isso devem descer até à zona confirmações de ação, onde encontram 3 opções que podem ativar ou desativar, para assim controlar os momentos em que vão ter de agir.

Escolham qual destas situações querem ativar para serem consultados com a confirmação e o processo fica terminado. Desse momento em diante, e dependendo do que escolheram, o Gmail vai perguntar se querem ou não realizar uma ação.

É assim que passam a concordar com o envio de uma mensagem, com o eliminar destas ou arquivar. É desta forma simples que podem controlar o Gmail no Android, não sendo tratado nenhum email sem o consentimento do utilizador.