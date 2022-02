Já falta muito pouco tempo para que os novos Galaxy S22 da Samsung seja apresentados e todos os seus argumentos conhecidos. A marca aposta muito nesta nova linha e quer fazer dela o seu porta-estandarte para os próximos meses.

Espera-se que o mercado receba esta novidade de forma muito efusiva, como tem acontecido nos últimos anos. Um estudo recente veio mostrar que 1 em cada 5 utilizadores Androi quer trocar de smartphone e vai optar pelo Samsung Galaxy S22.

A Samsung estará a apostar de forma muito elevada nos seus novos modelos de smartphones. Os Galaxy S22 devem ser revelados já no próximo dia 9, com os vários modelos a ter um destaque importante, com muitas melhorias e algumas novidades de peso.

Claro que com este foco da Samsung, esta espera fazer disparar as vendas, elevando a posição da marca no mercado. Segundo o que a SellCell avaliou agora, esta linha de smartphones deverá repetir o sucesso dos anos anteriores, com vendas elevadas.

Esta empresa de venda de smartphones usados inquiriu 11.000 utilizadores Android num novo inquérito para avaliar a adesão aos Galaxy S22. De todos os que foram consultados, 20% revelou ter intenção de trocar o seu smartphone por uma das novas propostas da Samsung.

Este é sem qualquer dúvida um número elevado e que mostra como a Samsung deverá ter em mãos um novo lote de smartphones de sucesso. Já nos modelos anteriores este cenário aconteceu e deverá voltar a repetir-se com as novas propostas.

Ainda mais interessante é a adesão que o modelo de topo deverá vir a ter. O muito falado Galaxy S22 Ultra cativou a maior parte dos inquiridos e ficou no topo da lista de preferências, com 44%. Segue-se o modelo base, o Galaxy S22 com 30% e por fim temos o Galaxy S22 Plus que apelou a 25% dos utilizadores Android.

Estes dados, ainda que limitados aos EUA e no número de inquiridos, mostram um cenário importante para a Samsung. As vendas devem disparar logo após a sua apresentação, mostrando que tudo que foi sendo revelado ao longo dos últimos meses cativou os potenciais compradores.