Calculadora para iPad que a Apple nunca quis lançar, finalmente chegou como web app Google

A Apple, possivelmente para dar espaço aos programadores da App Store, nunca lançou uma aplicação Calculadora nativa para o iPad. Ao contrário do iOS, no tablet da empresa se queremos ter uma calculadora temos de instalar apps de terceiros. Claro, há muitas e cada uma delas de excelente qualidade. Algumas são gratuitas, mas trazem publicidade e a utilizador Apple não gosta de pub nas aplicações. A Google inspirou-se na app do iPhone e lançou uma web app Calculadora muito interessante.

Se tem um iPad, vai gostar desta dica. Quem não tem, também poderá usar no dia a dia.

Calculadora do iPad que queremos é feita pelo Google.

O iPad é uma ferramenta tremenda. Um dispositivo que pode ser adaptado a qualquer tipo de serv iço, pela sua enorme fiabilidade, durabilidade e serviços que atualmente já são desenvolvidos para esta plataforma. Com a chegada das web apps, muitos dos software apenas dedicados a Windows passaram a funcionar no tablet da Apple, alargando consideravelmente a sua tentacularidade.

Portanto, no iPadOS nativamente não vem uma Calculadora. Apesar disso, na App Store há apps Calculadora para todos os gostos e necessidades. Das mais completas, às mais simples. Mas esta da Google é muito boa e gratuita.

Então, felizmente, a Google criou uma excelente calculadora para o ChromeOS que funciona em qualquer navegador. Assim, o utilizador pode encontrá-la em https://calculator.apps.chrome e pode depois guardar este separador no ecrã inicial do iPad. Vejam em baixo como se faz.

Também pode marcar como um marcador para este endereço e guardar no Safari ou no Chrome.

Esta calculadora é feita pela Google, portanto, não possui a linguagem de design da Apple, mas ainda assim está muito bem conseguida. E como é uma Progressive Web App (PWA), é totalmente funcional offline, desde que já esteja carregada no navegador. Assim, o utilizador pode usá-la como se fosse uma aplicação nativa.

Talvez a Apple finalmente lance uma aplicação de calculadora para iPad no iPadOS 16, mas depois de 12 anos, não prendemos a respiração. Portanto, até lá, esta da Google é uma excelente opção.