Afinal vai poder usar um smartwatch com Wear OS 3 da Google no iPhone

Algo estranho com o Wear OS 3 era a sua ausência no iOS, o que impedia a sua utilização no iPhone e no iOS. Esta parecia uma decisão da Samsung quando apresentou o Galaxy Galaxy Watch4, o primeiro smartphone a receber esta versão.

Algo que foi agora confirmado é que afinal o Wear OS 3 não vai ser um exclusivo do Android. A Google vai abrir este sistema e trazer o suporte para o sistema da Apple, para quem quiser dispensar o Apple Watch.

Este parece ser um exclusivo do Android

A Samsung foi a primeira marca a ter acesso ao novo Wear OS 3. A decisão sobre o suporte ao sistema da Apple parece ter sido deliberada e deixou de fora o suporte para o iOS e o iPhone, sem que tenha sido dada uma justificação.

Esta posição deixou muitos potenciais utilizadores com a falsa ideia de que esta seria uma decisão global e que o Wear OS 3 iria estar fora do iOS. O próprio smartwatch da Google, o Pixel Watch terá a mesma exclusividade, reforçando essa ideia.

Wear OS 3 vai ter suporte para o iPhone

O que agora foi revelado, e até confirmado pela Qualcomm, é que os próximos smartwatches do Wear OS 3 vão ter uma mudança. Com os próximos modelos baseados no SoC Snapdragon Wear 4100 Plus vem também o esperado suporte para o iOS e o iPhone.

Com os novos Montblanc Summit 3 tudo será mudado e este suporte será garantido, ainda que não sendo esperada uma grande adesão dos utilizadores. A proposta da Apple é, normalmente, a escolha para os que abraçaram o ecossistema da Apple.

Google pode seguir o modelo da Apple

Outros modelos que estão atualmente com o Wear OS 2, ainda que com o último SoC da Qualcomm vão ser atualizados para a nova versão. A dúvida é que será garantido o suporte para o iOS ou se vai ser mais um lote de exclusivos.

A Google parece estar a seguir o caminho da Apple e criar exclusivos para os seus sistemas e os smartwatch que estão no seu ecossistema. Se no caso do Apple Watch e do iOS tem funcionado, também no Android e no Wear OS 3 deverá ser uma decisão acertada por este ser mais focado no sistema da Google.