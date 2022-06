Para além da autonomia, uma das preocupações dos condutores de carros elétricos, sejam ou não Tesla, é o tempo que vão ter de espera no carregamento. Este é um processo que pode demorar muito tempo e trazer alterações nas viagens.

A Tesla quer combater este problema e assim criou uma funcionalidade nova no software dos seus carros. Estes conseguem agora dar alternativas e assim contornar a ansiedade dos carregamentos dos carros elétricos.

A Tesla está constantemente a tentar melhorar o software dos seus carros. A ideia da marca é garantir novas funcionalidades aos condutores dos seus veiculos, melhorando ainda mais as que tem presentes e estes se habituaram a usar no dia a dia nas viagens.

É assim que surge uma novidade que foi descoberta há alguns dias e que garante uma melhoria nos carregamentos dos carros elétricos da Tesla. Não altera de nenhuma forma este processo, não garantindo que é mais rápida, mas conseguindo que demore menos tempo.

“Rerouting to a less busy Supercharger”



Do que foi mostrado no Twitter, a partir de agora, os utilizadores podem ser reencaminhados na navegação para carregadores Supercharger com menos utilizadores. Ao avaliar as taxas de ocupação destes carregadores, a Tesla consegue ajudar os condutores e os seus carros.

Na prática, isto fará com que os carregamentos demorem menos tempo e assim os utilizadores estejam menos tempo em filas de espera. No final é útil para todos e do que se sabe é automático ao ser usado o sistema de navegação dos carros elétricos.

As opiniões dos utilizadores parecem dividir-se no que toca à utilidade real desta nova forma de gerir os trajetos dos carros da Tesla. Para além de muitos confirmarem a sua utilidade, a maior queixa é mesmo os valores de bateria que os veículos apresentam ao chegar a estes carregadores Supercharger.

Do que é possível ver, esta não é uma alteração nos trajetos de navegação que possa ser aceite ou recusada. O percurso apresentado apenas tem este elemento em conta e altera-se em função dos estados de ocupação de cada um destes carregadores Supercharger da Tesla.