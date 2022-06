Hackers roubam 450 GB de dados com informações confidenciais da AMD

Tal como já aqui referimos, não é por se tratar de uma grande empresa que os ataques tecnológicos não acontecem. E se pensamos que as gigantes do mundo da tecnologia têm uma verdadeira fortaleza de segurança, a verdade é que vulnerabilidades existem em todo o lado e são mais ou menos fáceis de contornar.

Prova disso é que recentemente a popular fabricante AMD foi vítima de hackers e o ataque resultou em 450 GB de dados roubados com informações confidenciais.

AMD foi vítima de hackers

De acordo com as mais recentes informações, a AMD foi vítima de um ataque cibernético vindo do grupo de hackers RansomHouse, o qual alega ter conseguido roubar mais de 450 GB de dados com informações confidenciais à AMD.

O grupo de criminosos digitais confirma que conseguiu roubar a fabricante norte-americana e subtrair toda essa quantidade de informação. E como se trata de uma ocorrência recente, a AMD referiu ao site tecnológico Tom's Hardware que a situação está a ser investigada.

O crime cibernético foi descoberto no âmbito de um relatório do canal Restore Privacy, onde é mencionado que os dados publicados pela RandomHouse foram analisados e foram detetados dados de ficheiros de rede, informações de sistema e passwords da AMD. Por sua vez, o utilizador do Twitter @campuscodi também publicou mais detalhes sobre este mesmo ataque à empresa das gráficas Radeon.

O grupo de hackers alega que o motivo do ataque prende-se com o facto de o benefício económico da AMD estar acima dos interesses dos seus parceiros e das pessoas que fornecem os seus dados à empresa. Além disso, o grupo adianta que as passwords eram bastante simples e, como tal, o ataque foi fácil. Os hackers referem também que conseguiram invadir a rede da AMD há mais de meio ano, no dia 5 de janeiro de 2022.