A Google tem dado ao Android algumas funcionalidades únicas e que destacam este sistema. Muitas destas ficam limitadas aos smartphones Pixel, esperando-se que mais tarde sejam alargadas a outras marcas e a outras versões deste sistema da Google.

Uma destas funcionalidades é a deteção automática de acidentes do Android, sendo uma proteção importante. Estando limitado por agora aos smartphones da marca, pode em breve ser alargado a outros equipamentos.

A Google tem desenvolvimentos constantes nas suas apps e serviços, para dar aos utilizadores o máximo. As novidades surgem de forma constante e de preferência em todos os smartphones que usam o Android para a sua base.

Algo que a Google trouxe e que dá uma segurança aos utilizadores é a capacidade de detetar acidentes de forma automática. De seguida, e nessa situação, consegue ligar para os serviços de emergência e pedir apoio com toda a informação necessária.

O que foi agora descoberto é que esta funcionalidade, por agora exclusiva dos Pixel, será alargado a outros smartphones. Esta ideia vem da última versão da app Segurança pessoal, onde foram encontradas várias entradas que mostram essa mudança.

A ideia que esta mudança está a caminho vem do nome dado a algumas strings que foram encontradas no código da app do Android. Estas referem claramente o nome "nonpixel", o que será uma referência clara aos restantes smartphones Android que existem.

Para além desta novidade, sabe-se que a Google estará a preparar-se para trazer outros exclusivos dos seus Pixel e que estão dentro desta app. Só não se sabe ainda como acontecerá, visto que a app Segurança pessoal pede algumas permissões sensíveis. Uma hipótese é ser via Google Play Services.

Esta será uma novidade importante e que em conjunto com as restantes funcionalidades será uma adição relevante para o Android. Ainda sem data, será certamente lançado de forma global e com uma visibilidade grande, graças ao seu peso.