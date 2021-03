Urikar Pro 3 – a pistola massajadora que vai querer ter

Seja para quem pratica desporto, para quem tem trabalhos com elevado esforço físico ou para quem passa o dia sentado ao computador a trabalhar as dores e tensão muscular é transversal. É evidente que em níveis diferentes e mesmo em músculos diferentes, mas seja qual for o caso, uma boa massagem fará milagres e trará mais qualidade de vida.

As pistolas massajadoras são um produto que está a ganhar popularidade e têm uma eficácia, considerada por muitos, como de profissional. A Urikar acabou de lançar a Pro 3 por 129,99 €.

Urikar PRO 3 – a pistola massajadora

A Urikar é uma empresa associada à indústria de terapia percussiva. Basicamente, estamos a falar de uma inovação no que diz respeito à massagem e à manipulação de tecidos moles. A pistola massajadora que hoje falamos é então uma máquina percussiva, com indicações terapêuticas para recuperação e tratamento de músculos e tendões.

A Urikar Pro 3 integra um motor sem escovas (brushless) de alto desempenho a 45W para fornecer uma massagem de penetração profunda para superar a dor muscular, aliviar a tensão muscular e acelerar a recuperação muscular.

Segundo indicação da marca, é capaz de exercer 3400 rotações por minuto e estimular grupos musculares numa profundidade de 14 mm. Assim, garante um alívio mais rápido das dores e fadiga corporal, além de ajudar a suportar a dor crónica.

Um dos pontos que mais é destacado é o facto de ser um produto bastante silencioso, o que proporcionará um momento de massagem ainda mais satisfatório.

Os acessórios e autonomia

Além disso, o Pro 3 vem equipado com 6 acessórios direcionados a diferentes partes do corpo, garantindo, portanto, maior sucesso nos resultados.

Estamos a falar de um produto portátil que, portanto, integra uma bateria de 2600 mAh, o que corresponde a cerca 600 minutos. Em média, com uma utilização diária de cerca de 10 minutos, poderá então ter um massajador com autonomia para 60 dias.

Assim é um produto ideal para usar em casa ou até para levar para qualquer lugar.

A marca ainda criou um design ergonómico e simples de limpar, além de incluir um ecrã tátil para escolha dos modos de massagem.

O massajador Urikar Pro 3 está disponível a partir de Espanha por 129,99 €.

Urikar Pro 3