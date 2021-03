Mozart Requiem, uma aventura na pele do famoso compositor

A editora GS2 Games, revelou recentemente o título Mozart Requiem a ser lançado para PlayStation 4 e para a Nintendo Switch.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo que tem o famoso compositor como principal protagonista.

Mozart Requiem encontra-se em desenvolvimento pela HR GAMES, e será distribuído pela GS2 Games. Será lançado para Playstation 4 e Nintendo Swittch.

Segundo o que se sabe do jogo, Mozart Requiem coloca o jogador na pele do famoso prodígio austríaco numa aventura sinistra repleta de mistério, crime, conspirações e sociedades secretas.

O jogo decorre em 1788, na cidade de Praga, local onde Mozart apresentou a sua obra, Don Giovanni. No entanto, ao mesmo tempo, uma conspiração avançava nas sombras com o objetivo de depor o Imperador José II, do Império Sacro-Romano.

Mozart vê-se assim, envolvido numa teia de mistério, crime e conspiração, tendo de desvendar os mistérios por detrás dessa conspiração e descobrir um rasto de segredos que o vai levar ao mundo das sociedades secretas da altura.

Entre as principais características do jogo, será possível encontrar em Mozart Requiem, puzzles desafiadores, cenários a tentar retratar a época em que o jogo decorre, um sistema de interação com outros personagens diferente e complexo e, claro está, uma banda sonora baseada nas obras clássicas do compositor.

O titulo decorre numa perspetiva da terceira pessoa e como curiosidade, os jogadores terão, no decorrer do jogo, de terminar de compor algumas das obras mais conhecidas de Mozart.

Mozart Requiem será lançado em outubro deste ano para Playstation 4 e Nintendo Switch.