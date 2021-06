Top de Robôs aspiradores inteligentes a partir de 150 €

Cada vez mais é possível manter a casa limpa e organizada sem ter que despender de muito tempo dos dias agitados que vivemos atualmente. Os robôs aspiradores têm aqui um grande contributo principalmente para quem tem animais em casa, crianças a deixar migalhas por todo o lado, ou mesmo para quem tem cabelo comprido em que a queda é uma constante.

Porque os preços destes produtos são cada vez menores para uma boa qualidade, hoje apresentamos quatro robôs aspiradores inteligentes, disponíveis a partir de 150 €.

PUB

Roborock S6 Pure

O Roborock S6 Pure permite, além de aspirar, fazer uma limpeza com água, graças ao depósito de água e mopa integrados. Tem tecnologia LiDAR para mapeamento da casa, que pode ser feita em vários pisos.

O tanque de água é de 180 ml o que permite uma limpeza com água de cerca 150 m². Já o depósito de lixo tem uma capacidade de 460ml. Para aspiração, o Roborock S6 Pure deteta tapetes e carpetes de forma inteligente, aumentando o poder de sucção, garantido, portanto, uma limpeza mais profunda.

Em termos de poder de sucção máxima oferece 2000Pa e a bateria de 5200 mAh será suficiente para limpar uma área de no máximo 300 m², considerando a utilização do modo silencioso.

O robô Roborock S6 Pure está disponível nas cores preto ou branco por 319€, utilizando o código de desconto S6JE20M. Os portes são gratuitos (por tempo limitado) e o envio é rápido e feito a partir da europa, não estando por isso sujeito a custos adicionais.

Roborock S6 Pure

Roborock S5 MAX

Com o Roborock S5 MAX o utilizador, além de contar com uma aspiração com um poder de sucção de 2000 pa, ainda poderá efetuar uma limpeza com água.

Otanque de água é de 290 ml e permite a limpeza de uma área de cerca de 200 metros quadrados. Além disso, ainda conta com um sistema dispensador de água inteligente. Mas há mais, o aspirador tem a capacidade de reconhecer carpetes e tapetes, evitando-os sempre que estiver a utilizar a mopa.

Claro está, tudo isto está ligado ao smartphone e às funcionalidades de mapeamento, tal como o modelo anterior.

O potente Roborock S5 MAX está disponível por 339€, utilizando o código de desconto S5JE10M. Também neste caso, o envio é gratuito e rápido, feito a partir da Europa.

Roborock S5 MAX

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C

O Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C já é um modelo mais simple, mas que também oferece limpeza com mopa. Tem um poder de sucção de 2500Pa, mas tem uma bateria mais pequena, de apenas 2400 mAh.

Além dos modos de aspiração ajustáveis, também a quantidade de água que é utilizada a cada passagem pode ser ajustada.

O controlo feito via app, ainda é auxiliado pelo conjunto de sensores que permite evitar colisões e quedas.

O aspirador inteligente Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C está disponível por 169€, com o código MIJE05M. O envio é gratuito e rápido, feito a partir da Europa.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C

Xiaomi Mi Mijia Robot

Por fim, destacamos o Xiaomi Mi Mijia Robot. Neste caso, o aspirador apenas serve para aspirar, não tendo mopa integrada. Contudo, tem uma potência máxima ajustável de 1800Pa, ajustável via app.

O sistema de sensores a laser permitem criar um mapeamento completo da área da casa e controlar as divisões onde se quer aspirar, criar paredes virtuais e até aspirar pontos específicos.

A bateria é de 5200 mAh e a marca fala numa autonomia de cerca de 2,5horas, ou seja, cerca de 250 m² de área aspirada.

O robô aspirador Xiaomi Mi Mijia Robot está disponível por apenas 149€ utilizando o código MIJE05M. O envio é gratuito e rápido, feito a partir da Europa.

Xiaomi Mi Mijia Robot