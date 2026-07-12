Office 2024 e Windows 11 Pro por menos de 40€ com o TT30

A GoodOffer24 lançou uma campanha que permite comprar a chave digital do Office 2024 Professional Plus por 15,5€ e juntar-lhe o Windows 11 Pro com chave original por 21,8€. Com o cupão TT30, o sistema operativo e a suite completa ficam por menos de 40€, sem qualquer mensalidade associada.

Em 10 segundos: o Office 2024 Professional Plus custa 15,5€ e o Windows 11 Pro custa 21,8€ na GoodOffer24 com o cupão TT30. São chaves digitais de ativação vitalícia, entregues por email, que equipam um PC de raiz com sistema e produtividade por 37,3€ no total.

Office 2024 Professional Plus: a suite completa por 15,5€

O Office 2024 é a versão perpétua mais recente da Microsoft. Paga-se uma vez e a suite fica associada ao computador, sem renovações nem faturas recorrentes. A edição Professional Plus inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e ainda o Access, a ferramenta de bases de dados que não faz parte das edições domésticas do Microsoft 365.

Em termos práticos, esta versão assenta na base do Office 2021, mas com interface alinhada com o Fluent Design do Windows 11, melhorias de desempenho no Excel com ficheiros grandes e o tipo de letra Aptos como predefinição. As atualizações de segurança estão garantidas pela Microsoft até outubro de 2029.

Convém gerir expectativas num ponto: o Copilot não está incluído. A componente de inteligência artificial continua reservada à subscrição do Microsoft 365. Para quem trabalha sobretudo com documentos locais, no mesmo computador, essa ausência raramente pesa na decisão.

Office 2024 Professional Plus por 15,5€ com o cupão TT30 →

Windows 11 Pro: a outra metade do PC pronto a trabalhar

Quem montou um computador novo, reinstalou o sistema ou comprou um portátil sem sistema operativo encontra aqui a peça que falta. A chave digital do Windows 11 Pro OEM custa 21,8€ com o cupão TT30, com ativação vitalícia associada ao dispositivo.

A versão Pro justifica a escolha face à Home em cenários concretos: BitLocker para encriptação do disco, Ambiente de Trabalho Remoto, políticas de grupo e virtualização com Hyper-V. Para uso profissional, ou simplesmente para quem quer controlo total sobre as atualizações, é a edição sensata.

Windows 11 Pro por 21,8€ com o cupão TT30 →

Todas as chaves digitais da campanha com o cupão TT30

A promoção estende-se a sistemas operativos, versões anteriores do Office e packs combinados. Os valores abaixo assumem a aplicação do cupão TT30 no checkout:

Repare-se num detalhe que diz muito sobre o momento da campanha: o Office 2024, a versão mais recente, está mais barato do que o Office 2021 e até do que o Office 2016 na mesma loja. Quem hesitava entre versões tem a decisão praticamente tomada.

Ferramentas EaseUS com o cupão TT10

A campanha inclui ainda duas ferramentas da EaseUS, neste caso com o cupão TT10 aplicado no checkout:

Como aplicar o cupão TT30 na GoodOffer24

O processo resume-se a três passos:

Escolher o produto pretendido e adicioná-lo ao carrinho. Introduzir o código TT30 no campo de cupão durante o checkout, ou TT10 nos produtos EaseUS. Confirmar o valor final e concluir a compra. A chave digital chega por email pouco depois, pronta a ativar.

Os preços das campanhas podem variar ao longo do tempo, pelo que convém confirmar sempre o valor final antes do pagamento. Uma última cautela que evita dores de cabeça: antes de instalar o Office 2024, desinstale qualquer versão anterior do Office, porque essa sobreposição é a principal causa de erros de ativação.

Para quem quer um PC completo, com sistema operativo e suite de produtividade a funcionar sem mensalidades, os 37,3€ do conjunto Office 2024 + Windows 11 Pro tornam esta campanha difícil de ignorar.

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