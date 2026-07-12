PplWare Mobile

Governo aprovou novo modelo de pagamento do IUC: saiba o que vai mudar

· Motores/Energia 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. LMR says:
    12 de Julho de 2026 às 18:17

    “Com o novo modelo, o imposto deixará de estar associado ao mês da matrícula”. Então fica associado a quê? Á data do nascimento do condutor?

    Responder
  2. Danny says:
    12 de Julho de 2026 às 18:29

    “O objetivo passa por simplificar o cumprimento desta obrigação fiscal e evitar que os contribuintes sejam penalizados por atrasos motivados pelo atual sistema de pagamento.” Se eu recebia todos os anos uma notificação de pagamento, logo nunca ia ser penalizado por um atraso, estranhamente este nada notificações de grilo, simplesmente as finanças deixaram de enviar notificações, em alguns casos o email desapareceu da conta das finanças por magia, até agora funcionava tudo bem, este governo começou a fazer mudanças no meu ver muitas inúteis, como neste caso e a complicar a vida às pessoas.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube