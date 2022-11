Top 5 earbuds para aproveitar nesta Black Friday

A Black Friday está a chegar. Será já no dia 25 de novembro que lojas online e físicas, um pouco por todo o mundo, vão aproveitar para escoar os seus stocks com grandes promoções. No entanto, são já muitas as lojas com promoções a decorrer. Para o ajudar a fazer boas compras deixamos a sugestão de 5 earbuds para aproveitar nesta Black Friday.

São 5 sugestões de pequenos auscultadores Bluetooth para todas as carteiras.

Earbuds Tronsmart Onyx Pure

A Tronsmart é uma das marcas mais acessíveis do segmento, com propostas de boa qualidade face ao preço. São inúmeras as opções disponíveis desta fabricante, mas para este top escolhemos uns earbuds tipo botão sem cancelamento ativo de ruído, o que acaba por reduzir o preço do produto.

Os Tronsmart Onyx Pure oferecem três modos de reprodução e foram criados a pensar em quem gosta de ouvir concertos. Estão disponíveis por 30/40 €.

Especificações:

Tecnologia de áudio: TWS

TWS Bluetooth: 5.3

5.3 Autonomia: 7 horas + 32 horas com caixa de carregamento

7 horas + 32 horas com caixa de carregamento Sensores: Controlo por toque

Controlo por toque Certificado: IPX5

Xiaomi Buds 3T Pro

Da Xiaomi existem também muitas opções de earbuds de baixo custo como os Redmi Buds 3 (versão normal ou lite) e os competentes Mi 2 Pro, mas vamos dar destaque aos melhores: os Xiaomi Buds 3T Pro.

Estes earbuds podem ser encontrados em Portugal desde 130 €.

Especificações:

Tecnologia de áudio: Áudio espacial, modo duplo de transparência, cancelamento ativo de ruído

Áudio espacial, modo duplo de transparência, cancelamento ativo de ruído Bluetooth: 5.2

5.2 Autonomia: 6 horas + 24 horas com caixa de carregamento

6 horas + 24 horas com caixa de carregamento Sensores: controlo por toque

controlo por toque Certificado: IP55

Earbuds Sony WF-1000XM4

Os Sony WF-1000XM4 podem ser encontrados em Portugal a partir de 170 € com uma qualidade de som superior, tal como já aqui pudemos comprovar. Além desta característica essencial, ainda são leves, elegantes e muito confortáveis.

Especificações:

Tecnologia de áudio: Cancelamento de ruído; Modo som ambiente; Atenção rápida; TWS

Cancelamento de ruído; Modo som ambiente; Atenção rápida; TWS Bluetooth: 5.2

5.2 Autonomia: 8 horas + 24 horas com caixa

8 horas + 24 horas com caixa Sensores: sensores de toque; sensor de proximidade

sensores de toque; sensor de proximidade Certificado: IPX4

Apple AirPods Pro (2.ª geração)

Os AirPods Pro (2.ª geração) da Apple são uns earbuds ideais para quem quer um produto de qualidade elevada e, ainda mais, se tiver outros dispositivos do ecossistema. Destacam-se essencialmente pelo áudio espacial e ainda pelo cancelamento ativo de ruído e transparência adaptativa.

Este produto custa 299 € na loja oficial da Apple.

Especificações:

Tecnologia de áudio: Cancelamento ativo de ruído; Transparência adaptativa; Áudio Espacial; Equalização adaptativa

Cancelamento ativo de ruído; Transparência adaptativa; Áudio Espacial; Equalização adaptativa Bluetooth: 5.3

5.3 Autonomia: 6 horas + 30 horas com carregador

6 horas + 30 horas com carregador Processador: H2 da Apple

H2 da Apple Sensores: Sensor de deteção da pele; Acelerómetro detetor de movimentos; Acelerómetro detetor de voz; Controlo por toque

Sensor de deteção da pele; Acelerómetro detetor de movimentos; Acelerómetro detetor de voz; Controlo por toque Certificado: IPX4 de resistência à água e à transpiração

Earbuds Bose QuietComfort Earbuds II

Os Bose QuietComfort Earbuds II apresentam-se numa gama superior, com um preço a rondar os 300 €. A qualidade de áudio e de materiais dizem tudo, além das tecnologias associadas que oferecem.

Outro dos aspetos a destacar é o conforto na utilização que já se fazia prever.

Especificações: