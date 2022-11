O Black Friday aproxima-se a passos largos o que quer dizer, múltiplas oportunidades de adquirir este ou aquele produto com um desconto mais valente.

E que tal, se for um desconto na subscrição do Playstation Plus por 1 ano?

Com efeito, é precisamente isso que a Sony Playstation anunciou recentemente. No Black Friday 2022 as subscrições de 12 meses do PlayStation Plus vão ter valentes descontos.

Assim sendo, e para quem estiver interessado, isto significa que, a partir da próxima sexta-feira, dia 18 de Novembro, e até ao próximo dia 28 de Novembro, a aquisição de uma subscrição anual do PlayStation Plus Essential, do PlayStation Plus Extra ou do PlayStation Plus Premium, na Playstation Store, terá um desconto de 25%.

Esta campanha é válida apenas na PlayStation Store, no entanto os jogadores poderão também aproveitar a promoção comprando os carregamentos de carteira disponíveis nos pontos de venda habituais, redimindo-os depois na compra das subscrições do PlayStation Plus na PlayStation Store.

Foi ainda anunciado que, os atuais membros ativos do PlayStation Plus também podem desfrutar de 25% de desconto nas atualizações do seu plano de subscrição atual para as subscrições Extra ou Premium. Neste caso, o desconto aplicar-se-á aos meses que lhes restem na sua subscrição atual.

Modalidades Playstation Plus

Pode ser uma excelente oportunidade para subscrever o serviço que, com os seus 3 modelos de subscrição se revela uma oferta bastante interessante para os jogadores.