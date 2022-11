A Black Friday está a chegar. Será já no dia 25 de novembro que lojas online e físicas, um pouco por todo o mundo, vão aproveitar para escoar os seus stocks com grandes promoções. No entanto, são já muitas as lojas com promoções a decorrer. Para o ajudar a fazer boas compras deixamos a sugestão de 5 smartphones de gama média com preços desde os 200 € até 400 €.

Venha descobrir as propostas para aproveitar nesta época de promoções.

5 smartphones de gama média

Samsung Galaxy A23 5G

Uma das primeiras escolhas vai para o smartphone da Samsung Galaxy A23 5G, lançado em setembro deste ano. Este smartphone está enquadrado numa das gamas mais populares da Samsung e oferece especificações bastante interessantes face ao preço que começa nos 219 € e pode ir até aos 300 €, dependendo da loja e da versão escolhida.

Contudo, nesta lista poderiam também entrar outros modelos da linha Galaxy A, como o A33 5G ou A52s 5G, e até o Samsung Galaxy S20 FE 5G, ainda que este último já ultrapasse os 400 €.

Principais especificações

Ecrã: LCD 6,6", 1080 x 2408 píxeis, taxa de atualização 120Hz e proteção Gorilla Glass 5

LCD 6,6", 1080 x 2408 píxeis, taxa de atualização 120Hz e proteção Gorilla Glass 5 Processador: Snapdragon 695 5G

Snapdragon 695 5G Armazenamento e memória: 64/128 GB e 4 GB de RAM

64/128 GB e 4 GB de RAM Sistema operativo: Android 12, One UI 4.1

Android 12, One UI 4.1 Câmaras: 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP; Zoom Digital até 10x (traseira); 8 MP (frontal)

50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP; Zoom Digital até 10x (traseira); 8 MP (frontal) Ligações: Bluetooth 5.1; jack de áudio 3,5mm, USB Tipo-C; NFC; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.1; jack de áudio 3,5mm, USB Tipo-C; NFC; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bateria: 5000 mAh; Carregamento a 25 W

Huawei nova 9 SE

As principais opções nesta gama, são Android, no entanto, para quem não está ou quer estar preso aos serviços Google, a Huawei é uma opção a considerar. Além disso, o Huawei nova 9 SE é uma excelente opção para quem procura um dispositivo com qualidade superior ao nível da fotografia.

O preço deste modelo ronda os 300 €. Poderá ler a análise mais detalhada ao produto aqui.

Principais especificações

Ecrã: LCD 6,78", 1080 x 2388 píxeis, taxa de atualização 120Hz

LCD 6,78", 1080 x 2388 píxeis, taxa de atualização 120Hz Processador: Snapdragon 680

Snapdragon 680 Armazenamento e memória: 128 GB e 8 GB de RAM

128 GB e 8 GB de RAM Sistema operativo: EMUI 12 com AppGallery (saiba mais)

EMUI 12 com AppGallery (saiba mais) Câmaras: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (traseira); 16 MP (frontal)

108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (traseira); 16 MP (frontal) Ligações: Bluetooth 5.0; NFC; USB Tipo-C; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0; NFC; USB Tipo-C; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bateria: 4000 mAh; Carregamento a 66 W

Redmi Note 11 Pro

O Redmi Note 11 Pro surge também numa faixa de preços entre os 300 e os 350 €, dependendo da loja disponível. Apesar de ser um modelo do início do ano, é uma opção a considerar por quem procura um dispositivo nesta gama e também este se destaca pela fotografia, vindo equipado também com uma câmara principal de 108 MP.

Aliás, em termos de câmaras será muito semelhante ao modelo anterior ainda que o software tenha uma palavra a dizer no resultado final da foto ou vídeo. Contudo, o Redmi Note 11 Pro já tem um ecrã Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz.

Principais especificações

Ecrã: Super AMOLED de 6,67", 1080 x 2400 píxeis, taxa de atualização 120Hz, proteção Gorilla Glass 5

Super AMOLED de 6,67", 1080 x 2400 píxeis, taxa de atualização 120Hz, proteção Gorilla Glass 5 Processador: Mediatek Helio G96

Mediatek Helio G96 Armazenamento e memória: 64/128 GB e 6/8 GB

64/128 GB e 6/8 GB Sistema operativo: Android 11, MIUI 13

Android 11, MIUI 13 Câmaras: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (traseira); 16 MP (frontal)

108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (traseira); 16 MP (frontal) Ligações: Bluetooth 5.1; jack de áudio 3,5mm, USB Tipo-C; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC

Bluetooth 5.1; jack de áudio 3,5mm, USB Tipo-C; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC Bateria: 5000 mAh; Carregamento a 67W

OnePlus Nord CE 2 5G

Da OnePlus destacamos o modelo Nord CE 2 5G que foi apresentado em fevereiro deste ano e que, apesar de ter sido lançado com Android 11, já foi atualizado para o Android 12 (OxygenOS 12).

Este smartphone da OnePlus está disponível por 369 €, na loja oficial.

Principais especificações

Ecrã: AMOLED de 6,43", 1080 x 2400 píxeis, taxa de atualização de 90Hz, proteção Gorilla Glass 5

AMOLED de 6,43", 1080 x 2400 píxeis, taxa de atualização de 90Hz, proteção Gorilla Glass 5 Processador: Dimensity 900

Dimensity 900 Armazenamento e memória: 128 GB e 6/8 GB

128 GB e 6/8 GB Sistema operativo: Android 11 ( com atualização para Android 12) OxygenOS 12

Android 11 ( com atualização para Android 12) OxygenOS 12 Câmaras: 64 MP + 8 MP + 2 MP (traseira); 16 MP (frontal)

64 MP + 8 MP + 2 MP (traseira); 16 MP (frontal) Ligações: Bluetooth 5.2; jack de áudio 3,5mm, USB Tipo-C; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, NFC

Bluetooth 5.2; jack de áudio 3,5mm, USB Tipo-C; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, NFC Bateria: 4500 mAh; Carregamento a 65W

realme 9 Pro+

O realme 9 Pro+ é uma das opções mais caras deste rol de sugestões, disponível por mais de 350 €. Tem alguns pormenores de destaque, nomeadamente o ecrã e câmaras, mas claro, o processador é o mais potente, entre as opções.

A realme tem muitos outros modelos competentes de smartphones nesta gama de preços, ainda assim nem todos estão disponíveis nas lojas em Portugal. Ainda assim, para os fãs do Dragon Ball Z, vale a pena indicar uma edição especial do realme GT Neo 3T, mas que está disponível por cerca de 500 €.

Principais especificações