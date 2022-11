Elden Ring é um campeão dos jogos com 17,5 milhões de cópias vendidas

Elden Ring é um dos jogos mais populares da atualidade e muito já se escreveu sobre este novo título criado pela FromSoftware e publicado pela Bandai Namco que está a ser um verdadeiro sucesso.

E prova desse mesmo sucesso é que o recente jogo já conseguiu bater a marca de 17,5 milhões de unidades vendidas até ao momento. E só desde o mês de maio até agora, o título vendeu mais de 4 milhões de cópias.

Elden Ring consegue mais de 15,5 milhões de unidades vendidas

De acordo com as informações reveladas pela distribuidora Bandai Namco nesta segunda-feira (14), o jogo Elden Ring já alcançou a marca de 17,5 milhões de unidades vendidas. Este jogo criado pela empresa japonesa FromSoftware tem-se revelado um autêntico sucesso no segmento gaming deste ano de 2022.

Os detalhes foram revelados durante o anúncio do relatório financeiro da distribuidora, o qual demonstra vários dados de unidades vendidas até ao passado dia 30 de setembro. O jogo chegou ao mercado em fevereiro e rapidamente conquistou a atenção dos jogadores em todo o mundo.

Segundo a Bandai Namco "no primeiro semestre do ano fiscal de 2022, as vendas de videojogos domésticos devem atingir 5,4 milhões de unidades para novos títulos e 19,21 milhões de unidades para títulos repetidos. Quanto aos novos títulos, existem vários como “Digimon Survive” e “Taiko no Tatsujin”. De entre os títulos repetidos, "Elden Ring", que foi lançado no quatro trimestre do ano fiscal anterior, é favorável. Até o final de setembro, havia vendido um total de 17,5 milhões de unidades em todo o mundo".

Elden Ring está disponível para praticamente todas as plataformas populares, como PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5. E apesar de já ter sido lançado há 8 meses, continua a receber atualizações que prendem os jogadores ao ecrã.

A criadora FromSoftware deverá ter mais surpresas para breve, através do lançamento de um novo DLC do jogo. As informações que foram divulgadas por fontes não oficiais indicam que esta atualização poderá trazer novas armas, coliseus, novos chefes e NPCs.

Elden Ring está nomeado para o Jogo do Ano TGA 2022 cujos resultados serão conhecidos no dia 8 de dezembro.