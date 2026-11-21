Com a Black Friday a aproximar-se, a Amazon já entrou em modo de promoções, e os relógios inteligentes (ou smartwatches) são uma das categorias que mais vale a apena espreitar.

Os smartwatches são cada vez mais populares, não só para acompanhar a atividade física, mas também para receber notificações, monitorizar o sono e consultar informação útil ao longo do dia. Com a chegada das campanhas de descontos, há vários modelos que merecem atenção, desde opções mais acessíveis a equipamentos com funcionalidades mais completas.

Aliás, para quem já planeia adquirir um relógio inteligente ou fazer upgrade ao seu equipamento, esta pode ser uma boa altura para comparar modelos e encontrar uma opção que corresponda às suas necessidades. Além disso, pode também ser um bom momento para ponderar prendas de Natal adiantadas.

Eis algumas sugestões:

HUAWEI Band 10 Smartwatch, monitorização de atividade física com IA, preto; Análise do sono a nível profissional, VFC médio e dados sobre o sono, iOS e Android, 14 dias de automonomia Ver na Amazon

Samsung Galaxy Watch8, 40 mm Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, processador 3 NM, assistente de saúde e sono, acompanhamento desportivo, garantia de 3 anos + 1 ano extra, prata Ver na Amazon

HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, brilho máximo 2000 nits, barómetro; Relógio inteligente GPS, carregamento sem fios, ultrafino, monitor de atividade física, resistente à água 5 ATM Ver na Amazon

Mibro Watch Lite3 Pro Relógio inteligente para homem e mulher, com GPS; Ecrã AMOLED 1,32", chamadas Bluetooth, impermeável 5ATM, AOD, pulsómetro, SpO2, monitor de sonho, para iOS Android Ver na Amazon

Garmin Forerunner 265S Relógio inteligente com GPS, preto; Ecrã AMOLED, GPS, métricas de corrida, Garmin Pay, música e até 15 dias de bateria Ver na Amazon

Garmin Forerunner 265 Relógio inteligente com GPS, turquesa; Ecrã AMOLED, GPS, métricas de corrida, Garmin Pay, música e até 13 dias de bateria Ver na Amazon

Samsung Galaxy Watch9, 40 mm Bluetooth, branco; Snapdragon Wear Elite Platform, bateria de 390 mAh, consultoria de saúde e sono, monitorização da saúde cardíaca Ver na Amazon

Garmin Venu 3S Smartwatch Premium com GPS, AMOLED, funções avançadas de saúde e forma física, mais de 30 aplicações desportivas, 10 dias de autonomia, bege dourado Ver na Amazon

Apple Watch Series 11 GPS Com caixa de alumínio em prata de 46 mm e correia desportiva cor névoa – tamanho M/L. Qualidade do sonho, monitores de treino e saúde, ecrã sempre ativo, resistente à água Ver na Amazon

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular Relógio premium para corrida e multidesportivo com caixa de titânio resistente de 49 mm e bracelete Ocean Azul náutico. Monitores avançados de saúde Ver na Amazon

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