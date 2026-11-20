A conta do streaming sobe todos os anos. Depois, a operadora abranda o tráfego à hora em que toda a gente chega a casa. Além disso, o Wi-Fi do café continua aberto a quem lá estiver sentado. A FastestVPN entra nesta Black Friday com uma proposta que foge à mensalidade: paga-se uma vez e fica-se com o serviço. Para os leitores do Pplware, o plano vitalício fica em 25 dólares com o código BFCM26, e o FastestPass Lifetime, o gestor de palavras-passe da casa, vem junto no plano Family para seis utilizadores. Fomos ver o que está lá dentro.

Quem está por trás da FastestVPN

O serviço é operado pela Fast Technology Ltd., registada nas Ilhas Caimão desde setembro de 2016. Ou seja, o pormenor não é decorativo. As Caimão ficam fora dos acordos de partilha de informações entre os Cinco, Nove e Catorze Olhos, o que significa que não há aqui um governo aliado a bater à porta com um pedido de dados.

Depois, a política de não registo. Toda a gente a anuncia, contudo poucos a põem à prova. A FastestVPN abriu as portas a uma auditoria independente, feita pela Altius IT, que confirmou que o serviço não guarda registos da atividade dos utilizadores. Aliás, nesta gama de preço a maioria dos concorrentes nunca submeteu nada a ninguém. É precisamente este ponto que os analistas independentes costumam apontar como a maior força da marca.

Vale a pena lembrar que uma VPN não é um passe livre. O Tribunal de Justiça da União Europeia já se pronunciou sobre a responsabilidade pelo que o utilizador faz, e o tema anda longe de estar fechado na Europa.

Os números da rede da FastestVPN

800+ servidores ativos 100+ localizações 10 Gbps por servidor 15 dispositivos em simultâneo

O que interessa a quem está em Portugal não é a contagem bruta de máquinas, é a distribuição. Por isso, mais de cem localizações significam que há sempre um IP no Reino Unido, no Japão ou no Brasil a um clique de distância, sem andar à procura na lista.

Já a ligação de 10 Gbps nos servidores é a parte que explica o nome da marca. Não quer dizer que o leitor vá ter 10 Gbps em casa, como é evidente. Na verdade, quer dizer que o estrangulamento, quando existe, raramente está do lado do servidor.

Ficha técnica da FastestVPN

🌐 Rede e desempenho Mais de 800 servidores ativos distribuídos por mais de 100 localizações, com ligações até 10 Gbps. Largura de banda sem limite e troca de servidor sem restrições, tantas vezes quantas forem precisas. Existem servidores otimizados para P2P e a opção de IP dedicado nos Estados Unidos, na Alemanha e na Rússia, paga à parte, tal como o encaminhamento de portas.

🔒 Segurança e protocolos Encriptação AES de 256 bits, ou seja, a mesma que a banca usa. Protocolos WireGuard, OpenVPN e IKEv2, com o WireGuard a ser o indicado para velocidade. Inclui kill switch, que corta a ligação à Internet se a VPN cair, e túnel dividido no Windows e no Android, para escolher que aplicações passam pela VPN. A política de não registo foi auditada pela Altius IT.

🛡️ Extras que vêm na assinatura Bloqueador de publicidade, proteção anti-malware e firewall NAT, que funciona como uma camada adicional contra ligações não solicitadas. Nas extensões de browser há ainda bloqueio de WebRTC, a fuga que denuncia o IP real mesmo com a VPN ligada, e redirecionamento para HTTPS. O apoio ao cliente funciona por chat 24 horas por dia, todos os dias, e também por email.

📱 Compatibilidade Aplicações para Windows 7 ou superior, macOS 10.15 ou superior, Android 5 ou superior e iOS 13 ou superior. Extensões para Chrome, Firefox e Edge. Há ainda suporte para Linux, Amazon FireStick, Xbox e instalação ao nível do router, o que cobre a televisão e a consola sem gastar licenças. No plano vitalício desta campanha são 15 ligações em simultâneo.

Protocolos e encriptação: o que isto quer dizer

O WireGuard é o protocolo mais recente dos três e também o mais leve. São poucas linhas de código comparado com o OpenVPN, o que se traduz em ligações mais rápidas e em menos bateria gasta no telemóvel. Por isso, é o que deve escolher por omissão.

Em contrapartida, o OpenVPN fica para quando a rede é hostil. É mais lento, mas passa onde o WireGuard é bloqueado. Já o IKEv2 brilha no telemóvel, porque reata a ligação sozinho quando se sai do Wi-Fi para os dados móveis.

Por fim, duas funcionalidades merecem destaque. O kill switch corta a Internet se a VPN falhar, em vez de o deixar a navegar em aberto sem dar por isso. E o túnel dividido permite, por exemplo, mandar o browser pela VPN e deixar o homebanking a sair pela ligação normal, que é o que evita aqueles pedidos de confirmação por se estar a entrar de outro país.

Streaming, P2P e jogos com a FastestVPN

A razão pela qual a maioria das pessoas instala uma VPN continua a ser o catálogo. A FastestVPN tem servidores afinados para Netflix, Disney+, Hulu e transmissões desportivas, e a mensagem de que o conteúdo não está disponível no país deixa de aparecer.

Além disso, há o travão da operadora. Quando o fornecedor de Internet deteta tráfego pesado e reduz a velocidade, uma ligação encriptada tira-lhe a visibilidade para o fazer de forma seletiva.

Entretanto, na partilha de ficheiros o P2P é permitido em servidores próprios. E para quem joga, a firewall NAT e a mudança de IP ajudam contra ataques de negação de serviço, um clássico em lobbies competitivos.

Um aviso que fazemos sempre: a VPN protege a ligação, não as decisões. O enquadramento legal em Portugal e na Europa está a mudar depressa e vale a pena acompanhar.

Quinze dispositivos ao mesmo tempo

Quinze ligações simultâneas chegam para uma casa inteira e ainda sobra margem. Façamos as contas: dois telemóveis, dois portáteis, um tablet, a televisão e a consola. Ficam oito livres para os pais, para o escritório ou para quem estiver de passagem.

Aliás, se instalar no router, melhor ainda, porque tudo o que se liga em casa passa a sair pela VPN e gasta uma licença só. É a forma de cobrir a smart TV antiga que não aceita aplicações novas. Quem precisar de mais, pode comprar ligações extra a cerca de um dólar cada.

E se trabalha fora de casa com alguma regularidade, o Wi-Fi aberto do café, do hotel ou do aeroporto é mesmo o ponto fraco. É aí que a VPN mais se paga.

FastestPass, o gestor de palavras-passe que vem incluído

Depois, a campanha junta o FastestPass Lifetime, o cofre de palavras-passe da marca, no plano Family. Vitalício, tal como a VPN, e sem mensalidade à parte para o manter.

O plano Family dá para seis utilizadores. Cada pessoa da casa fica com o seu cofre, e o que é de todos, como a palavra-passe do Wi-Fi ou a da conta de streaming, fica num sítio só em vez de andar num papel colado ao frigorífico.

Pode parecer um brinde de ocasião, no entanto não é. A reutilização de palavras-passe continua a ser a porta de entrada mais usada em ataques a contas pessoais, e as ferramentas que as quebram são públicas e gratuitas há anos. Um cofre de palavras-passe que não volta a cobrar nada resolve um problema maior do que o do IP.

Os planos e os preços da Black Friday

Plano Preço Desconto 1 mês 5 dólares por mês — Vitalício, 15 ligações

com o FastestPass Lifetime Family (6 utilizadores) incluído 25 dólares, uma única vez

com o código BFCM26 Exclusivo Pplware 1 ano + 1 ano grátis 19,95 dólares por dois anos

cerca de 0,83 dólares por mês 83%

Todos os planos trazem 31 dias de garantia de reembolso. Ou seja, há um mês inteiro para testar a sério e pedir o dinheiro de volta se não servir.

BLACK FRIDAY Plano vitalício da FastestVPN por 25 dólares Pagamento único, 15 dispositivos em simultâneo e o FastestPass Lifetime Family, para seis utilizadores, incluído. Código BFCM26 no pagamento, com 31 dias de garantia de reembolso. Ver a oferta da FastestVPN

Como aplicar o código BFCM26

Abrir a página da campanha da FastestVPN. Escolher o plano vitalício. No pagamento, escrever BFCM26 no campo do cupão. Confirmar que o total desce para 25 dólares antes de pagar. Concluir a compra. A conta da VPN e a do FastestPass ficam ativas com o mesmo email.

O que significa vitalício na prática

Antes de mais, convém ser claro nisto, porque é a pergunta que aparece sempre nos comentários. Vitalício quer dizer durante a vida do serviço, não durante a vida do comprador. Enquanto a FastestVPN existir e mantiver a oferta, a conta funciona sem pagar mais nada.

Feitas as contas, é aritmética simples. Ou seja, vinte e cinco dólares equivalem a cinco meses do plano mensal. A meio do primeiro ano já se está a ganhar, e a FastestVPN opera desde 2016, portanto não estamos a falar de um projeto acabado de nascer. Tudo o que vier depois é lucro.

Em alternativa, há o plano de dois anos a 19,95 dólares. Dá menos de um euro por mês e tem o mesmo conjunto de funcionalidades.

Vale a pena a FastestVPN nesta Black Friday?

Há uma coisa em que as análises independentes concordam: pela relação entre o que se paga e o que se leva, a FastestVPN é difícil de bater. As marcas do topo da tabela cobram, só num ano de subscrição, três a quatro vezes o que aqui se paga uma única vez.

Além disso, leva-se a lista completa. Encriptação AES-256, WireGuard, kill switch, túnel dividido, política de não registo auditada, quinze dispositivos em simultâneo, jurisdição fora dos Catorze Olhos e um gestor de palavras-passe para seis pessoas que também não expira. Tudo por menos do que custa um jantar fora.

Por outro lado, as aplicações também ajudam. Instalam-se em dois minutos, ligam-se com um botão e não obrigam ninguém a aprender o que é um protocolo para começar a usar aquilo. Quem quiser mexer, tem as definições todas lá dentro. Quem não quiser, carrega em ligar e acabou.

Em suma, para quem anda a adiar a decisão de usar VPN por causa da mensalidade, este é o tipo de oferta que resolve a desculpa. Com 31 dias de garantia, o pior que pode acontecer é querer o dinheiro de volta.

A campanha de Black Friday da FastestVPN está disponível no site oficial, por tempo limitado.