Pequenos dispositivos inteligentes podem ajudar a controlar consumos, evitar desperdícios e tornar uma casa mais eficiente. A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para investir nestas soluções.

Com os custos da energia a pesarem no orçamento familiar, encontrar formas de reduzir o consumo de eletricidade tornou-se numa preocupação para muitas famílias. Nem sempre é necessário substituir eletrodomésticos ou fazer grandes investimentos para conseguir poupar, existindo pequenos gadgets que ajudam a perceber onde se gasta mais energia e a controlar melhor os equipamentos ligados à corrente.

Assim sendo, a Black Friday pode ser uma boa oportunidade para adquirir alguns destes dispositivos a preços mais acessíveis. Desde tomadas inteligentes a sensores de movimento, há soluções que podem tornar a gestão energética da casa mais simples e eficiente.

Eis algumas sugestões:

Tomadas inteligentes com monitorização de consumo

Permitem acompanhar o consumo de determinados equipamentos através de uma aplicação no smartphone. Algumas ainda permitem programar horários de funcionamento e desligar dispositivos remotamente

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Medidores de consumo elétrico

Ligados entre a tomada e o equipamento, mostram quanta eletricidade está a ser consumida. São especialmente úteis para identificar aparelhos que gastam mais energia do que seria esperado.

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Termóstatos inteligentes

Permitem gerir o aquecimento de forma mais eficiente, ajustando a temperatura aos horários e à presença de pessoas em casa. Alguns modelos incluem funcionalidades de aprendizagem de hábitos.

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Sensores de movimento para iluminação

Acendem as luzes apenas quando detetam movimento. Podem ser particularmente úteis em corredores, arrecadações, garagens e outras divisões de passagem.

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Lâmpadas LED inteligentes

Permitem ajustar a intensidade da iluminação, definir horários e desligar automaticamente quando não são necessárias. Combinadas com sensores, podem ajudar a evitar iluminação desnecessária.

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Sensores de portas e janelas

Integrados num sistema de casa inteligente, podem desencadear alertas ou automatizações, por exemplo, desligar o aquecimento quando uma janela fica aberta.

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Temporizadores digitais para tomadas

Uma solução simples para definir quando determinados equipamentos devem ligar ou desligar. Podem ser úteis para controlar horários de funcionamento de iluminação e outros aparelhos compatíveis.

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Termómetros e higrómetros inteligentes

Monitorizam a temperatura e a humidade em casa. Embora não reduzam diretamente o consumo, ajudam a perceber quando é necessário ajustar o aquecimento, a ventilação ou a climatização.

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Sistemas de monitorização de consumo para o quadro elétrico

Permitem acompanhar o consumo global da habitação e, em alguns casos, identificar os equipamentos que mais energia utilizam. São uma solução mais avançada para quem pretende gerir a eletricidade com maior detalhe.

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Tecnologia que pode ajudar a gastar menos

Estes dispositivos não fazem milagres e a sua instalação não garante, por si só, uma redução da fatura da eletricidade. O verdadeiro benefício está na informação que disponibilizam e nas automatizações que permitem criar.

Além disso, importa referir que, antes de aproveitar uma promoção, deve verificar a compatibilidade com os equipamentos existentes, os protocolos de comunicação suportados e o preço habitual do produto.

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