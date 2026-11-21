Quase um em cada três carros novos matriculados nos 18 mercados europeus analisados em outubro de 2026 era 100% elétrico. A Alemanha e a França responderam por mais de metade das matrículas.

Foram matriculados 295.252 automóveis 100% elétricos nos 18 mercados e mais 60,9% do que em outubro de 2025. A quota dos elétricos a bateria (BEV) chegou aos 32,1%, face a cerca de 20% um ano antes. São apontados três fatores para o aumento da procura: os preços elevados do petróleo, os incentivos à compra e a chegada de modelos mais acessíveis.

Em Portugal, a ACAP contabilizou 7.452 ligeiros de passageiros 100% elétricos, um aumento de 61,4% face ao mesmo mês de 2025. Os elétricos representaram 44,9% das matrículas de automóveis novos no país, quase 13 pontos percentuais acima da média dos mercados analisados.

Matrículas e crescimento por país

A tabela apresenta as matrículas e a quota de mercado de outubro de 2026. A última coluna compara o acumulado de janeiro a outubro com o mesmo período de 2025, conforme publicado no boletim.

Os 18 países representam cerca de 90% do mercado automóvel conjunto da UE e da EFTA.

País Matrículas BEV em outubro Quota em outubro Variação homóloga jan.–out. Eslovénia 1.123 22,3% +126,6% França 61.958 41,5% +77,3% Itália 7.768 5,9% +74,5% Finlândia 3.406 59,9% +49,5% Portugal 7.454 44,9% +47,1% Roménia 1.493 12,5% +46,2% Alemanha 94.069 37,0% +45,3% Espanha 17.301 17,6% +43,8% Dinamarca 16.681 88,4% +41,0% Áustria 8.434 34,9% +39,5% Chéquia 1.801 9,3% +35,7% Luxemburgo 1.846 52,7% +31,2% Suíça 6.620 34,9% +30,0% Bélgica 15.473 48,4% +16,8% Suécia 12.603 51,1% +10,1% Noruega 15.536 98,8% +8,4% Países Baixos 18.243 55,2% +7,9% Polónia 3.443 6,2% −8,9% Para Portugal, a tabela usa os valores do boletim europeu. A série da ACAP indica 7.452 matrículas em outubro e um crescimento acumulado de 50,5%. Ambas as fontes indicam uma quota de 44,9% em outubro.

A Alemanha liderou em volume, com 94.069 matrículas em outubro. A Noruega teve a maior quota, com 98,8% dos carros novos a bateria.

No acumulado do ano, a Eslovénia mais do que duplicou as matrículas de elétricos, enquanto a Polónia foi o único mercado do boletim a registar uma descida.

A Itália cresceu 74,5% no acumulado, embora em outubro os elétricos tenham representado apenas 5,9% das matrículas do país.

Os carros elétricos mais vendidos em outubro

O Tesla Model Y ficou à frente do Renault 5 E-Tech por 133 matrículas na compilação da EVStats, que reúne dados de 13 mercados europeus. O Renault Twingo E-Tech completou o pódio.

A cobertura por modelo varia de país para país. Alguns publicam listas completas e outros divulgam apenas os primeiros lugares. Os valores são, por isso, mínimos contabilizados e a ordem é provisória.

Posição Modelo Matrículas contabilizadas 1 Tesla Model Y 6.781 2 Renault 5 E-Tech 6.648 3 Renault Twingo E-Tech 5.929 4 Škoda Enyaq 5.295 5 Audi Q4 e-tron 5.220

Quem são os culpados desta subida

É um conjunto “imbatível” de argumentos: combustíveis mais caros, elétricos mais acessíveis e mais pontos de carregamento.

A subida dos preços da gasolina e do gasóleo ajuda a explicar o crescimento das matrículas de carros elétricos. Com o abastecimento a pesar mais no orçamento, o custo por quilómetro ganha importância na hora de escolher um carro novo.

Ao mesmo tempo, a chegada de modelos elétricos mais baratos e os incentivos à compra reduzem a diferença no preço inicial.

A expansão da rede pública de carregamento também torna a mudança mais prática. Com mais pontos disponíveis nas cidades e ao longo dos principais trajetos, é mais fácil carregar no dia a dia e planear viagens mais longas.

A combinação de combustíveis mais caros, elétricos mais acessíveis e uma rede de carregamento mais abrangente ajuda a perceber por que razão cada vez mais condutores optam por um carro 100% elétrico.