Carros elétricos crescem 60,9% na Europa. Em Portugal, já valem 44,9% das matrículas
Quase um em cada três carros novos matriculados nos 18 mercados europeus analisados em outubro de 2026 era 100% elétrico. A Alemanha e a França responderam por mais de metade das matrículas.
Foram matriculados 295.252 automóveis 100% elétricos nos 18 mercados e mais 60,9% do que em outubro de 2025. A quota dos elétricos a bateria (BEV) chegou aos 32,1%, face a cerca de 20% um ano antes. São apontados três fatores para o aumento da procura: os preços elevados do petróleo, os incentivos à compra e a chegada de modelos mais acessíveis.
Em Portugal, a ACAP contabilizou 7.452 ligeiros de passageiros 100% elétricos, um aumento de 61,4% face ao mesmo mês de 2025. Os elétricos representaram 44,9% das matrículas de automóveis novos no país, quase 13 pontos percentuais acima da média dos mercados analisados.
Matrículas e crescimento por país
A tabela apresenta as matrículas e a quota de mercado de outubro de 2026. A última coluna compara o acumulado de janeiro a outubro com o mesmo período de 2025, conforme publicado no boletim.
Os 18 países representam cerca de 90% do mercado automóvel conjunto da UE e da EFTA.
|País
|Matrículas BEV em outubro
|Quota em outubro
|Variação homóloga jan.–out.
|Eslovénia
|1.123
|22,3%
|+126,6%
|França
|61.958
|41,5%
|+77,3%
|Itália
|7.768
|5,9%
|+74,5%
|Finlândia
|3.406
|59,9%
|+49,5%
|Portugal
|7.454
|44,9%
|+47,1%
|Roménia
|1.493
|12,5%
|+46,2%
|Alemanha
|94.069
|37,0%
|+45,3%
|Espanha
|17.301
|17,6%
|+43,8%
|Dinamarca
|16.681
|88,4%
|+41,0%
|Áustria
|8.434
|34,9%
|+39,5%
|Chéquia
|1.801
|9,3%
|+35,7%
|Luxemburgo
|1.846
|52,7%
|+31,2%
|Suíça
|6.620
|34,9%
|+30,0%
|Bélgica
|15.473
|48,4%
|+16,8%
|Suécia
|12.603
|51,1%
|+10,1%
|Noruega
|15.536
|98,8%
|+8,4%
|Países Baixos
|18.243
|55,2%
|+7,9%
|Polónia
|3.443
|6,2%
|−8,9%
A Alemanha liderou em volume, com 94.069 matrículas em outubro. A Noruega teve a maior quota, com 98,8% dos carros novos a bateria.
No acumulado do ano, a Eslovénia mais do que duplicou as matrículas de elétricos, enquanto a Polónia foi o único mercado do boletim a registar uma descida.
A Itália cresceu 74,5% no acumulado, embora em outubro os elétricos tenham representado apenas 5,9% das matrículas do país.
Os carros elétricos mais vendidos em outubro
O Tesla Model Y ficou à frente do Renault 5 E-Tech por 133 matrículas na compilação da EVStats, que reúne dados de 13 mercados europeus. O Renault Twingo E-Tech completou o pódio.
A cobertura por modelo varia de país para país. Alguns publicam listas completas e outros divulgam apenas os primeiros lugares. Os valores são, por isso, mínimos contabilizados e a ordem é provisória.
|Posição
|Modelo
|Matrículas contabilizadas
|1
|Tesla Model Y
|6.781
|2
|Renault 5 E-Tech
|6.648
|3
|Renault Twingo E-Tech
|5.929
|4
|Škoda Enyaq
|5.295
|5
|Audi Q4 e-tron
|5.220
Quem são os culpados desta subida
É um conjunto “imbatível” de argumentos: combustíveis mais caros, elétricos mais acessíveis e mais pontos de carregamento.
A subida dos preços da gasolina e do gasóleo ajuda a explicar o crescimento das matrículas de carros elétricos. Com o abastecimento a pesar mais no orçamento, o custo por quilómetro ganha importância na hora de escolher um carro novo.
Ao mesmo tempo, a chegada de modelos elétricos mais baratos e os incentivos à compra reduzem a diferença no preço inicial.
A expansão da rede pública de carregamento também torna a mudança mais prática. Com mais pontos disponíveis nas cidades e ao longo dos principais trajetos, é mais fácil carregar no dia a dia e planear viagens mais longas.
A combinação de combustíveis mais caros, elétricos mais acessíveis e uma rede de carregamento mais abrangente ajuda a perceber por que razão cada vez mais condutores optam por um carro 100% elétrico.
Deixe um comentário