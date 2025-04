Sistema Huawei TruSense melhorado com um módulo de superdeteção. O que há de novo?

A Huawei anuncia a mais recente atualização do sistema Huawei TruSense, agora melhorado com o módulo distribuído de superdeteção, que combina a medição através do pulso com a medição através da ponta dos dedos.

Graças à estrutura vascular densa da ponta dos dedos e à superfície da pele mais fina, a recolha dos dados é mais rápida, precisa e abrangente.

Este avanço tecnológico representa mais um marco da Huawei na disponibilização de soluções de monitorização de saúde e bem-estar baseadas na ciência, em resposta à crescente preocupação dos utilizadores com a adoção de um estilo de vida mais saudável e consciente.

Huawei lidera o setor dos wearables com tecnologia pioneira

A Huawei está presente no setor da saúde e fitness há 12 anos e, até à data, continua a ser líder no mercado global. De acordo com a IDC, aliás, a marca encabeça o pódio em três categorias:

Crescimento anual de encomendas de dispositivos wearables de pulso a nível mundial;

Encomendas de dispositivos wearables de pulso abaixo dos 700 dólares (excluindo impostos) no mercado global;

Encomendas de smartwatches no mercado chinês, há seis anos consecutivos.

Os consumidores, a nível mundial, têm-se revelado cada vez mais preocupados com a sua saúde e bem-estar, o que criou uma procura por capacidades de monitorização abrangentes, convenientes e precisas.

Para responder a esta necessidade, a Huawei lançou o Huawei TruSense, um sistema que reúne os avanços mais recentes da empresa na monitorização de sinais vitais e é definido por seis caraterísticas principais:

Precisão;

Versatilidade;

Velocidade;

Flexibilidade;

Abertura;

Iteração.

Para oferecer aos utilizadores uma monitorização completa, o Huawei TruSense mede mais de 60 indicadores de saúde e bem-estar, abrangendo seis dos principais sistemas do corpo, incluindo circulatório, respiratório, nervoso, endócrino, reprodutivo e muscular.

Novo módulo para uma monitorização ainda mais rápida, precisa e abrangente

Este ano, a atualização do sistema Huawei TruSense introduz o módulo distribuído de superdeteção, que combina a medição através do pulso com a medição através da ponta dos dedos.

Este módulo utiliza ainda um conjunto de sinais multimodais, nomeadamente sinais óticos, elétricos, acústicos e mecânicos, para melhorar significativamente a precisão, a velocidade e a abrangência da monitorização do estado de saúde.

Graças à estrutura vascular densa da ponta dos dedos e à superfície da pele mais fina, é possível captar dados fisiológicos mais ricos, oferecendo uma vantagem diferenciadora em determinados cenários, em particular na monitorização cardiovascular.

A velocidade de medição do oxigénio no sangue é, também, melhorada, sendo agora capaz de acompanhar as alterações dos níveis em tempo real.

Por sua vez, a funcionalidade Health Glance avalia agora mais de dez indicadores vitais em apenas 60 segundos. Esta avaliação rápida inclui novas métricas, entre as quais:

Variabilidade da frequência cardíaca (VFC);

Avaliação da função ovárica.

Por via destas, proporciona uma monitorização da saúde e bem-estar mais completa, atempada e centrada no utilizador.

Huawei Watch 5: novo smartwatch focado na saúde e bem-estar

A Huawei continua empenhada em ultrapassar os limites tecnológicos e apresentar soluções inovadoras no domínio da saúde e bem-estar.

Prova disso, a Huawei Watch 5 Series será lançada com o sistema Huawei TruSense melhorado, no dia 15 de maio, em Berlim.