Estratégia e Terror nas profundezas com Anoxia Station

Em desenvolvimento pelos Abylight Studios, o titulo de terror Anoxia Station encontra-se a caminhar paulatinamente rumo ao seu lançamento, que se avizinha. Venham saber mais sobre este jogo de terror e estratégia que se passa nas profundezas de uma mina.

Mais que jogos, os títulos de terror são cada vez mais, histórias interativas que levam os jogadores a experienciarem algo de mais profundo e que lhes despoleta sentimentos e sensação fortes, muitas vezes mexendo com os seus próprios medos e inseguranças.

Anoxia Station é o próximo jogo dos Abylight Studios e tenta ocupar um nicho bastante interessante que mistura horror com estratégia. O jogo decorre no claustrofóbico ambiente das profundezas de uma mina profunda e leva o jogador a explorar os minérios aí existentes, ao mesmo tempo que terá de sobreviver a inúmeros perigos que habitam o local.

O jogo apresenta-se dessa forma, como uma experiência sombria e desafiadora, ambientada numa mina subterrânea num universo distópico no ano de 1988.

Durante a exploração da mina, o jogador vai-se deparar com inúmeros desafios e perigos. Irá enfrentar criaturas gigantes subterrâneas muitos outros perigos, ao mesmo tempo que terá de sobreviver a condições extremamente adversas, como o extremo calor, radiação, pressão e falta de oxigênio.

Anoxia Station tenta misturar vários tipos de jogabilidade. Por um lado apresenta mecânicas de terror, onde cada decisão carrega o peso da sobrevivência e por outro lado, jogabilidade de estratégia.

No decorrer da exploração da mina, os jogadores irão enfrentar não apenas as falhas mecânicas da própria estação, como o próprio impacto psicológico do isolamento e da presença arrepiante e constante do desconhecido.

Mas mais.... existe um mistério desconhecido que será revelado ao longo do jogo. Algo de profundo e ancestral, relacionado com um conjunto de eventos e mensagens escondidas nas profundezas.

De forma a garantir que a mina consiga subsistir e operar, parte das responsabilidades do jogador passa por equilibrar os recursos que são bastante escassos, reparar sistemas críticos da mina e manter o moral da equipa em alta (atenção aos traidores), para sobreviver ao colapso da estação.

Uma palavra para o desenho e grafismo da mina, inspirados na arte de HR Giger.

Anoxia Station será lançado em 9 de maio de 2025.