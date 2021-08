Samsung Galaxy Watch4 já tem app WalkieTalkie disponível

Ainda o relógio Galaxy Watch4 não tinha sido lançado pela Samsung, já os rumores davam como certa a chega de uma app que iria permitir que os utilizadores comunicassem de forma mais rápida por voz, em comunicação de curta distância, tipo walkie-talkie.

A funcionalidade será idêntica ao que a Apple já oferece no seu Apple Watch desde 2018, mas com uma diferença bastante relevante.

A Samsung e a Google juntaram-se para reinventar o smartwatch. O Wear OS, que há muito pedia uma renovação, fundiu-se assim com o Tizen da Samsung e o resultado deu os seus primeiros frutos no início do mês com a Samsung a anunciar os primeiros smartwatches com sistema operativo Wear OS.

Os Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, que se distinguem desde logo no design, com mostradores, tamanhos e materiais de construção diferente. No entanto, o seu interior é muito idêntico, garantido, em ambos os casos, uma experiência de utilização semelhante.

Antes mesmo do lançamento destes modelos já o mercado especulava para o surgimento de uma app de comunicação muito semelhante ao que a Apple oferece que o seu Walkie-Talkie desde o watchOS 5, em 2018.

WalkieTalkie disponível para Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic

Apesar da semelhança em termos de comunicação com o serviço oferecido pela Apple, o WalkieTalkie da Samsung permite a comunicação entre dois ou mais utilizadores. No caso do Walkie-Talkie do Apple Watch apenas são permitidos dois intervenientes.

O WalkieTalkie foi colocado na Play Store da Google, baseado em Wear OS 3. Contudo, apesar do Wear OS ser um sistema operativo integrado em inúmeros relógios inteligentes, a verdade é que só os Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic aparecem listados na compatibilidade com esta app.

Portanto, este ainda será um serviço de comunicação bastante limitado em termos de utilizadores. Espera-se que seja alargado a mais modelos de smartwatches em breve.

