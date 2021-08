Smalland, a aventura mini (que vimos aqui ou aqui) e que se encontra em desenvolvimento pela Merge Games, recebeu recentemente um novo trailer.

Apesar de ainda faltar um pouco para o seu lançamento, Smalland encontra-se a gerar fortes expetativas.

Tal como o nome indica, a ideia por detrás de Smalland é a de colocar os jogadores na pele de um mini-herói, algo à semelhança do filme "Queria, encolhi os miúdos" o que abre portas a uma grande variedade de desafios e oportunidades.

A história de Smalland apresenta-nos um mundo em que os seres humanos se encontram reduzidos ao tamanho de simples insetos.

Trata-se se de uma aventura massiva, na qual o jogador se vê repentinamente reduzido em tamanho até às dimensões de um inseto e antes de tentar sequer perceber o que se passou, terá de aprender rapidamente como sobreviver nessas condições.

Na sua aventura, pela sobrevivência, o jogador terá de criar condições de vida adequadas e para tal terá de aprender a encontrar comida, água e abrigo.

Este novo trailer revela um pouco mais deste mundo gigantesco, onde o jogador se encontra no fundo da cadeia alimentar. É-nos mostrado um pouco sobre as possibilidades de criação do nosso lar, indispensável para a nossa sobrevivência com um pouco d conforto.

Nesta aventura, o jogador não estará obrigatoriamente sozinho ao vaguear por estas terras de insetos gigantes, e, além de outros jogadores online, irá encontrar outros mini seres humanos no decorrer das nossas viagens de exploração (existem várias fações).

Estas fações serão importantes para negociação e convém manter relações cordiais com elas. Isto, pois, cada fação apresenta características únicas, incluindo o acesso a abelhas e formigas que nos podem ser úteis para nos movermos, por exemplo.

No final do novo trailer, agora revelado, é-nos indicado ainda que a partir de outubro, vai passar a estar disponível uma demo de Smalland.

Smalland vai chegar no próximo ano para PC e para consolas. Restando ainda a confirmação da data concreta e de quais as consolas para que vai ser lançado.