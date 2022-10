Samsung Galaxy S23: o design é desvendado… e não é novidade

A Samsung já está a preparar tudo para, em janeiro do próximo ano, lançar os seus novos smartphones da linha Galaxy S, que continua a ser uma das mais procurada no segmento de topo, ainda que a fabricante se tenha focado bastante na linha de dispositivos dobráveis, mas que ainda se encontra em fase de aceitação por parte do público-alvo.

Sabemos, com base em anos anteriores, que aquando do lançamento já quase não existirão surpresas e eis que surgem imagens que revelam um pouco do design dos futuros Galaxy S23... mas que não é surpreendente.

A Samsung lançou no ano passado o modelo Galaxy S22 Ultra, com inclusão de S Pen e com um design distinto dos outros modelos, principalmente no módulo das câmaras.

As mais recentes imagens partilhadas pelo leaker Ice Universe mostram que a Samsung irá ter esse design em linha de conta para os lançamentos do próximo ano. Aliás, o S23 Ultra, na traseira, não deverá ter mesmo grandes diferenças em relação ao seu antecessor, contando com 4 câmaras redondas e ainda com conjunto de sensores para focagem.

Curiosamente, nas imagens partilhadas, surgem 3 modelos de smartphone da linha de topo da Samsung: o S23, S23 Pro e S23 Ulta. A existência de três modelos não parece ser de todo surpreendente, mas aparentemente, o S23 Pro, não será Pro, mas sim o já conhecido Plus (ou Galaxy S23+).

O modelo Ultra, perante as imagens das capas de proteção, será um modelo com os cantos mais vincados, eventualmente por suportar a S Pen. Os outros dois, à semelhança da linha anterior, terá os cantos arredondados.

É normal que as fabricantes de capas para smartphones comecem a receber as dimensões e moldes dos smartphones atempadamente e tudo indica que estas sejam mesmo imagens rais, segundo aponta o leaker.

Os novos Samsung Galaxy S23 serão lançados em janeiro, com o processador da Qualcomm mais poderoso, que deverá ser revelado no final de novembro. É de relembrar que foi a própria Qualcomm que garantiu que os próximos topos de gama da Samsung seriam lançados apenas com Snapdragon, ao invés de existirem versões com Exynos da Samsung, dependendo dos mercados.