Os smartphones, para muitos trabalhos, são hoje uma ferramenta de trabalho. No entanto, quando pensamos nisso, vem-nos mais à ideia a gestão do email, contacto constante com clientes, gestão de redes sociais da empresa… tudo tarefas que deixam de parte trabalhos que exigem mais atuação física.

A verdade é que há áreas a serem exploradas e o Blackview BV9900 Pro, com a sua câmara térmica, quer ser um aliado no trabalho.

Uma ferramenta de trabalho

O Blackview BV9900 Pro é o novo smartphone robusto da marca que se destaca essencialmente pela sua câmara térmica. Este é o segundo modelo da Blackview a integrar uma destas câmaras, tendo sido o BV9800 Pro o “pioneiro”.

Este tipo de câmaras térmicas poderão ser úteis para explorar o mundo, mas o grande objetivo poderá passar por encontrar anomalias de temperatura, medir valores de temperatura de objetos, detetar problemas de isolamento e ainda inspecionar máquinas.

No BV9900 Pro há então sensores térmicos FLIR Lepton e um FLIR MSX, capazes então de medir temperaturas até 450ºC. Assim, facilmente, poderá identificar a fonte de um problema que esteja associado a variações de temperatura.

Percebendo que existe um problema, por exemplo, ao nível de fugas de tubulação, curto-circuitos ou insuficiências de ventilação, basta apontar a câmara do smartphone e perceber onde é que existem variações de temperatura. Neste caso, o ataque ao problema poderá ser muito mais direcionado. Além disso, poderão ser minimizados riscos associados à segurança na intervenção dos problemas.

Na imagem seguinte, tal como no vídeo anterior, é facilmente percetível a forma como o smartphone e os seus sensores podem atuar em ambiente real.

Existe ainda uma app dedicada à captação destas imagens e tratamento para fins de relatórios de avaliação, podendo até, facilmente, serem exportadas para PDF.

Sobre o Blackview BV9900 Pro

O Blackview BV9900 Pro vem equipado com um processador MediaTek Helio P90 e oferece 8 GB de RAM. Além disso, disponibiliza 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão para cartão microSD. O sistema operativo que integra é o Android 9.0.

Tem um ecrã é de 5,84″ com resolução FullHD e inclui, além do sensor térmico, mais três câmaras na traseira, nomeadamente, um sensor Sony de 48 MP, que permite a gravação a 4K, e mais dois de 5 MP e 2 MP. Um pormenor interessante prende-se com o facto de fazer gravação de vídeo a 4K.

Por fim, sendo um modelo robusto, vem com certificados IP68, IP69K, MIL-STD-810G, de resistência a água e poeira, jatos de água e ainda grandes variações de temperatura, respetivamente.

O BV9900 Pro está disponível por um preço promocional a rondar os 400 €, até dia 2 de maio. De notar que o modelo BV9800 Pro também com câmara térmica pode ser adquirido por 375 €, numa campanha promocional.