WhatsApp: Videochamadas até 8 pessoas já disponível para iOS

Está oficialmente aberto o campeonato dos serviços que oferecem a funcionalidade de videochamada. O WhatsApp já tinha alargado para a versão de testes a possibilidade de estarem até 8 pessoas simultaneamente em videoconferência, mas agora esta vantagem foi disponibilizada para a versão estável da aplicação do iOS.

Para já ainda não foi lançada para Android, mas, segundo as informações, quem tiver este sistema operativo poderá usufruir da funcionalidade e ter 8 pessoas ao mesmo tempo, através do download da versão pelo site do WhatsApp.

Já é possível fazer videochamadas no WhatsApp com até 8 pessoas

Tal como já aqui tínhamos noticiado, o WhatsApp começou a permitir que a versão Beta Testers do Android fosse capaz de realizar videochamadas com mais pessoas, até num máximo de 8.

Mas agora a novidade está a chegar às versões estáveis e, para já, está disponível para iOS. A novidade foi anunciada na conta oficial do Twitter da WEBetaInfo.

Assim, a partir de agora poderá alargar a quantidade de pessoas em simultâneo numa videochamada, recurso que será extremamente útil para reuniões com colegas de trabalho, familiares e amigos.

Veja o vídeo:

Para começar já a usufruir desta funcionalidade, deverá ter a última versão da aplicação atualizada, que no caso do iOS é a 2.20.50, disponível desde o dia 27 de abril. Tal como podemos ler na descrição desta mais recente atualização:

Agora as ligações de voz ou de vídeo podem ter até até 8 participantes. É necessário que todos os participantes tenham a versão mais recente do WhatsApp.

Para Android, apesar de a funcionalidade ainda não ter chegado ‘oficialmente’ através de atualização da própria aplicação, de acordo com o WEBetaInfo, poderá fazer o download do .apk através do site oficial do WhatsApp.