Sextortion: Alguém lhe está a pedir dinheiro por imagens de cariz sexual?

Sabe o que é o Sextortion? Não é novidade nenhuma que os piratas informáticos se estão a aproveitar da situação causada pela COVID-19. Muitos dos sistemas estão “abandonados” e as pessoas estão mais vulneráveis (psicologicamente) que nunca.

Já alguma vez recebeu um e-mail a dizer que têm a sua password e que se não pagaram serão exibidos publicamente alguns conteúdos de cariz sexual? Conheçam o que é o Sextortion.

A tentativa de extorsão com base na ameaça de publicação de imagens falsas com teor sexual da vítima está a aumentar. Este tipo de ataque está a aumentar significativamente e chega, sobretudo, através de um email no qual um agente malicioso afirma, falsamente, possuir imagens comprometedoras da vítima.

Por exemplo, imagens desta enquanto visualiza vídeos de cariz sexual, que teriam sido captadas através de webcam do equipamento do utilizador.

Sextortion – O que deve fazer e não fazer…

Não deve efetuar qualquer pagamento ao agente malicioso;

Se a palavra-passe for verdadeira, deve alterá-la em todas as contas onde for usada (por exemplo, email, websites de compras online, ou outras);

Deve ter/criar uma palavra-passe diferente para cada acesso online;

Para melhor gestão de palavras-passe recomendamos a utilização de uma aplicação de gestão de utilizadores/palavras-passe (ex: keepass);

Deve denunciar a situação às Autoridades Criminais;

Além do e-mail, este tipo de ataque pode também ocorrer através de outros meios. Por exemplo, quando as vítimas partilham através de mensagens privadas nas redes sociais vídeos ou fotografias íntimos, sendo que depois a vítima é ameaçada com a partilha indiscriminada desses conteúdos. Este tipo de situações (Sexting) acontece com alguma frequência durante os namoros que depois terminam.

