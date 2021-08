Razer vai permitir que se inscreva para testar a versão da máscara RGB

Com a pandemia da COVID-19, várias empresas criaram máscaras de proteção para vários gostos. A marca norte-americana Razer foi uma delas, tendo criado o projeto Hazer, uma máscara inovadora com iluminação RGB.

E depois de confirmar que realmente ia avançar com este conceito, agora a Razer anunciou as pessoas já se podem inscrever para testar a versão beta da sua máscara alusiva ao segmento gaming.

Já pode inscrever-se para testar a máscara RGB da Razer

A Razer revelou mais informações interessantes sobre a sua incrível máscara N95 (FFP2). O equipamento ganhou um novo nome, deixando de ser apenas projeto Hazel para ser batizado de Razer Zephyr. Para além disso, também conta agora com um programa beta configurado antes do lançamento oficial do produto, o qual se espera que aconteça já no quatro trimestre.

Assim, se ficou interessado nesta máscara da Razer que conta com iluminação RGB tal como qualquer equipamento alusivo ao segmento gaming, então temos boas notícias para si. Já se pode inscrever para ser um beta tester através do site oficial da marca.

Para já, a empresa não disponibilizou mais informações sobre o lançamento da máscara Zephyr ou quando os beta testers podem começar a receber os produtos de teste. Contudo, através do vídeo partilhado pela Razer sobe este anúncio, parece que os utilizadores podem ter acesso a um design diferente daquele que tem sido promovido.

Assim que as máscaras cheguem às mãos de quem se disponibilizou para as testar devemos ter uma melhor noção de como realmente são estes equipamentos.

Resta-nos então aguardar por mais novidades e pelas primeiras impressões que os beta testes devem ir disponibilizando da Zephyr. Caso o leitor gostasse de ser um dos felizes contemplados com um exemplar para testes, pode então inscrever-se aqui.

Gostaria de ser um beta tester da máscara RGB da Razer?