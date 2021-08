Pacote Fortnite Crew de agosto já disponível

A Epic Games revelou recentemente que o Pacote Fortnite Crew de agosto já está disponível, sendo esta uma ótima notícia para os milhares de jogadores do Battle Royale da Epic, que continua forte e a dar cartas.

Venham conhecer melhor o Pacote Fortnite Crew de agosto.

"Desde 2017 sempre a bombar!", poderia ser o lema de Fortnite que desde o momento em que foi lançado continua de saúde e levando miúdos e graúdos à loucura com os seus frenéticos e cómicos combates.

Fórmula vencedora não se mexe muito, apenas se vai melhorando, certo? Pois, bem! Parece ser este o lema da Epic que tem presenteado o seu Battle Royale com vários lançamentos regulares de forma a manter a chama do combate bem acesa.

Recentemente foi revelado oPacote Fortnite Crew de agosto.

O Pacote

Neste mês de agosto, os utilizadores poderão usufruir, entre outros benefícios, do conjunto Summer Skye, inspirado numa ideia do artista da comunidade nollobandz e que inclui: o traje Summer Skye, o acessório Cursed Eagleshield Back Bling, a Epic Sword of Might Pickaxe, o Meowscles-adorned Pspspsps! Wrap e o ecrã de carregamento Afternoon Quest.

Para além disto, os membros do Fortnite Crew que fizerem login a qualquer momento entre as 15h de 5 de agosto e as 15h de 9 de agosto, irão receber o Guarda-chuva Rainbow Cloudcruiser, a ecrã de carregamento Skye Up High e um banner temático inspirado no Rift Tour, um evento em que os jogadores poderão viajar com a música para novas realidades mágicas, onde o Fortnite se junta a Ariana Grande.

Os subscritores do Fortnite Crew em agosto terão acesso ao passe de batalha da temporada atual (se o passe de batalhe tiver sido adquirido antes da subscrição do Fortnite Crew, os utilizadores irão receber um reembolso único de 950 V-Bucks nas suas contas) e desfrutarão de 1.000 V-Bucks adicionais todos os meses, com os quais podem adquirir elementos da loja do Fortnite. Os jogadores podem subscrever o pacote Fortnite Crew no jogo na Loja de Itens ou no separador do Passe de Batalha.