Primeiro tri-dobrável do mundo já tem data para ser lançado globalmente

Não sendo um gadget para qualquer utilizador, nem para qualquer carteira, o tri-dobrável da Huawei é uma verdadeira obra tecnológica. Depois de ter sido lançado, na China, no ano passado, a estreia global parece estar marcada.

Após cinco anos de desenvolvimento, a Huawei entregou ao mercado o primeiro smartphone tri-dobrável do mundo. Na altura, o número de pré-encomendas deste "produto que todos podem pensar sobre, mas não poderiam fazer" refletiu a curiosidade dos utilizadores.

Depois da estreia, na China, é possível que o Mate XT da Huawei esteja, agora, perto de chegar às nossas mãos.

Pelo menos, a imprensa internacional tem especulado que o evento, recentemente anunciado pela marca, para o dia 18 de fevereiro, em Kuala Lumpur, na Malásia, expandirá o tri-dobrável a outros mercados.

A especulação surge, analisando os elementos que ilustram o cartaz do evento: o slogan "Unfold the classic" (em português, "Desdobra o clássico") está associado à série Mate dobrável da Huawei; e a imagem remete para a que a Huawei utilizou no lançamento do tri-dobrável, na China.

Sem informações oficiais claras, é provável que a versão global deste tri-dobrável seja praticamente a mesma que a chinesa, à exceção do software, uma vez que a Huawei poderá não apostar numa disponibilização global do HarmonyOS NEXT.

O primeiro smartphone tri-dobrável tem um preço consideravelmente alto, no mercado chinês, começando nos 19.999 yuans (cerca de 2645 euros, à taxa de câmbio atual). Assim sendo, o valor pelo qual será vendido globalmente poderá ser ainda mais elevado.

Para esta e outras informações, no entanto, será preciso esperar, pois as novidades oficiais serão entregues dentro de alguns dias.