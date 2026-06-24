Prime Day: powerbanks de qualidade a preços imperdíveis

Os Prime Day são particularmente úteis para renovar alguns dos acessórios tecnológicos mais úteis do dia a dia. Entre smartphones, computadores e dispositivos para a casa, há uma categoria que compensa: os carregadores portáteis ou powerbanks.

Uma powerbank deixou de ser apenas um acessório ocasional para viagens. Para muitos utilizadores, tornou-se um equipamento praticamente indispensável, seja para manter o smartphone operacional durante um dia mais exigente, ou para alimentar tablets e auscultadores sem fios.

Num contexto em que dependemos cada vez mais dos dispositivos móveis, ficar sem bateria pode significar perder produtividade, comunicações ou acesso a serviços essenciais.

Entre as marcas que mais se destacam neste segmento estão a Anker e a Ugreen, duas fabricantes reconhecidas pela qualidade de construção, fiabilidade e desempenho dos seus produtos.

Durante os Prime Day, é possível encontrar vários modelos destas marcas, com vários tamanhos, capacidades e potências, com preços bastante apelativos, tornando esta campanha uma excelente oportunidade para investir.

Powerbanks para todos os gostos, necessidades e carteiras

Anker Zolo Power Bank de 20.000 mAh, carregador portátil e compacto com carregamento rápido máximo de 30 W, cabo USB C integrado, bateria resistente, para iPhone 17/16/15, AirPods e muito mais. Ver na Amazon

UGREEN Nexode Bateria externa portátil 20.000 mAh de 45 W com cabo USB-C integrado. Power Bank Carregamento rápido com ecrã LED compatível com iPhone 17, 16, 15, 14, Galaxy S25, S24, MacBook e iPad. Ver na Amazon

UGREEN Nexode Power Bank Sem Fios Magnético 10.000 mAh com Carregamento Rápido USB C 20W PD QC 3.0, Carregador Portátil Compatível com iPhone 17 Pro MAX Air 16 15 14 13 12 Mini Plus Pro MAX (Preto). Ver na Amazon

Anker Nano Power Bank Carregador portátil de 10.000 mAh cabo retrátil Anker InstaCord de 70 cm bateria de 45 W de potência máxima, para iPhone 17/16 Pro Max, iPad, Galaxy, Pixel e muito mais. Ver na Amazon

Carregador portátil Anker Carregador portátil de 20.000 mAh com cabo USB C integrado, bateria de carregamento rápido de 87 W, 2 USB-C e A, para MacBook, iPhone 17 16 15 14 Series, Samsung, Switch e muito mais. Ver na Amazon

UGREEN MagFlow Air Qi2 15 W Ultrafina Bateria externa 5000 mAh cabo USB-C PD 20 W, compatível com MagSafe para iPhone 17 16 15 14 13 12 Air Plus Pro MAX Power Bank carregamento magnético (cinzento). Ver na Amazon

Anker Nano Qi2 15 W Power Bank Magsafe ultrafino de 5000 mAh, carregador portátil compatível com MagSafe, design ergonómico, apenas para iPhone 17/16 Pro Max/15/14/13/12. Ver na Amazon

Anker MagGo Power Bank, bateria magnética ultrafina de 10.000 mAh, certificado Qi2, carregador portátil de 15 W, carregador compatível com MagSafe, design ergonómico, apenas para iPhone 16/15/14. Ver na Amazon

Anker Prime Carregador portátil de 20.000 mAh com saída de 200 W, ecrã digital inteligente, 2 portas USB-C e 1 USB-A compatíveis com iPhone 16/15/14/13, Samsung, MacBook, DELL e muito mais. Ver na Amazon

UGREEN Nexode Bateria Externa de 165 W 25.000 mAh 2 cabos USB C, Power Bank integrada de 140 W Carregamento Rápido portátil PD 3.1 Ecrã LED compatível com iPhone 17, 16, 15, Galaxy S25, S24 e MacBook. Ver na Amazon

Anker Zolo Power Bank Carregador portátil de 25.000 mAh e 165 W, três portas USB-C de 100 W máximo. para o carregamento de vários dispositivos, cabos integrados e retráteis, para iPhone 17/16/15. Ver na Amazon

Anker Prime Power Bank, bateria externa de 26.250 mAh com 3 portas e saída máxima de 300 W, carregamento bidirecional, homologação TSA, controlo através da aplicação, para MacBook, iPhone 17/16 e mais. Ver na Amazon

Para quem ainda não tem uma powerbank ou procura substituir um modelo mais antigo, os descontos podem justificar a decisão.