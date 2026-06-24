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Golden Dome: primeiro teste do escudo antimíssil de Trump foi “um sucesso total”

· High Tech 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Onion says:
    24 de Junho de 2026 às 14:19

    Se não fosse também não o diria .

    Responder
  2. Max says:
    24 de Junho de 2026 às 14:25

    Já não se atura tanta aldrabice de Trump e “sus muchachos.
    “O sistema terá detetado, visado e eliminado de forma autónoma uma série de ameaças simuladas, incluindo drones e mísseis de cruzeiro, sem qualquer falha. Segundo Hegseth, o exercício correu exatamente como planeado, neutralizando todas as ameaças apresentadas.2 obrigado, estranho seria se o exercício não desse esse “resultado”.
    O problema vem a ser o seguinte – a dissuasão nuclear baseia-se na “destruição mútua assegurada” (quem disparar primeiro morre em segundo).
    O Iron Dome quer introduzir uma conceção diferente – os EUA não são atacados, não é pela dissuasão nuclear, é porque os inimigos sabem que não vale a pena por que o Iron Dome destrói os mísseis que transportam as ogivas nucleares.
    Só que o efeito nas outras grandes potências (Rússia e China) é o inverso – os EUA estão tão seguros que não sofrem o ataque de retaliação que não se preocupam em lançar eles o primeiro ataque, ou seja, a dissuasão nuclear deixa de funcionar.
    Resumindo Trump & Cª é só tretas.

    Responder
  3. Max says:
    24 de Junho de 2026 às 14:28

    Acima é “golden dome”. “Iron dome” é o sistema israelita, que Trump quis copiar a ideia genenérica, acrescentado os dourados, com que encheu o seu gabinete.

    Responder
  4. Onion says:
    24 de Junho de 2026 às 14:29

    Leu-se ontem, com aquela mistura de espanto e cansaço que só a política americana consegue provocar, que o Golden Dome foi um “sucesso total”. A frase é de Pete Hegseth, o “Secretário da Guerra”, título que ele próprio adotou como se estivéssemos em 1943, que garante ter assistido pessoalmente à demonstração.
    E aí está o primeiro problema: a fonte da notícia é o próprio governo que tem interesse em anunciar o sucesso. Não há auditoria independente, não há dados técnicos publicados, não há revisão externa. Há um tweet. Literalmente.
    O artigo reproduz acriticamente tudo isto, sem uma única linha de ceticismo jornalístico. “Um sucesso total” e pronto. Ninguém pergunta: sucesso em quê, exatamente? O sistema intercetou drones e mísseis de cruzeiro simulados, em condições controladas, num teste interno. Isto é como eu dizer que o meu carro passou na inspeção porque eu próprio olhei para ele e achei bem.
    Convém não esquecer o contexto: em janeiro de 2026, há apenas seis meses, a Reuters reportava que o programa completava um ano com poucos progressos visíveis, os $25 mil milhões alocados ainda por gastar na sua maioria, a arquitetura do sistema ainda em debate, e especialistas a dizerem que o projeto dificilmente estará concluído até 2028.
    Seis meses depois, é “um sucesso total”.
    Há qualquer coisa profundamente desonesta em vender um teste rudimentar de um sistema incompleto como se fosse a inauguração do escudo definitivo da civilização ocidental. É propaganda militar embrulhada em comunicado de imprensa, e a imprensa tecnológica, que devia saber melhor, engoliu-a de bom grado, sem mastigar. O leitor merecia mais do que isso.

    Responder
  5. Filipe says:
    24 de Junho de 2026 às 14:37

    Ninguém acredita num mentiroso!

    Responder
  6. Gringo Bandido says:
    24 de Junho de 2026 às 14:41

    A américa sem mentir é uma américa que não funciona! o sistema é uma mentira, a vida dos americanos é uma mentira, viva os rebeldes que procuram a verdade que neste mundo subverte.

    Responder

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