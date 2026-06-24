Golden Dome: primeiro teste do escudo antimíssil de Trump foi “um sucesso total”

O sistema de defesa antimíssil idealizado por Donald Trump acabou de passar pelo seu primeiro teste real. Segundo os Estados Unidos da América (EUA), correu tudo na perfeição.

Um teste sem falhas, segundo os EUA

O secretário da Guerra (antigo secretário da Defesa) dos EUA, Pete Hegseth, anunciou que o primeiro teste da Golden Dome, o ambicioso escudo antimíssil norte-americano, foi "um sucesso total", garantindo que assistiu pessoalmente à demonstração.

De acordo com o responsável, o teste serviu para validar o sistema Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD), uma tecnologia pensada para detetar, identificar e neutralizar ameaças aéreas de forma totalmente autónoma, recorrendo a energia direcionada, ou seja, armas como lasers, em vez de intercetores tradicionais.

O sistema terá detetado, visado e eliminado de forma autónoma uma série de ameaças simuladas, incluindo drones e mísseis de cruzeiro, sem qualquer falha. Segundo Hegseth, o exercício correu exatamente como planeado, neutralizando todas as ameaças apresentadas.

Investimento militar terá sido crucial para o sucesso da Golden Dome

Além dos elogios à componente técnica, Hegseth aproveitou para destacar o papel das empresas envolvidas no projeto, afirmando que as fabricantes tradicionais e emergentes estão a competir, colaborar e a vencer, indo ao encontro das prioridades definidas por Donald Trump.

O secretário sublinhou também que este avanço só foi possível graças ao financiamento garantido pela One Big Beautiful Bill. Aprovada em 2025, a lei permitiu, entre outras medidas, um reforço do investimento militar, que serve agora de base financeira a este "escudo" de proteção dos EUA.

De recordar que a Golden Dome foi apresentada por Donald Trump em maio de 2025, com inspiração direta na Iron Dome israelita, e a promessa é de que estará totalmente operacional até ao final do mandato do Presidente, em 2029.

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