Golden Dome: primeiro teste do escudo antimíssil de Trump foi “um sucesso total”
O sistema de defesa antimíssil idealizado por Donald Trump acabou de passar pelo seu primeiro teste real. Segundo os Estados Unidos da América (EUA), correu tudo na perfeição.
Um teste sem falhas, segundo os EUA
O secretário da Guerra (antigo secretário da Defesa) dos EUA, Pete Hegseth, anunciou que o primeiro teste da Golden Dome, o ambicioso escudo antimíssil norte-americano, foi "um sucesso total", garantindo que assistiu pessoalmente à demonstração.
De acordo com o responsável, o teste serviu para validar o sistema Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD), uma tecnologia pensada para detetar, identificar e neutralizar ameaças aéreas de forma totalmente autónoma, recorrendo a energia direcionada, ou seja, armas como lasers, em vez de intercetores tradicionais.
O sistema terá detetado, visado e eliminado de forma autónoma uma série de ameaças simuladas, incluindo drones e mísseis de cruzeiro, sem qualquer falha. Segundo Hegseth, o exercício correu exatamente como planeado, neutralizando todas as ameaças apresentadas.
Today, the first milestone test of Golden Dome for America (GDA) was a full mission success — and I was honored to witness it firsthand.
Cutting edge directed energy was harnessed and the Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) system flawlessly and autonomously cued, targeted,…
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 24, 2026
Investimento militar terá sido crucial para o sucesso da Golden Dome
Além dos elogios à componente técnica, Hegseth aproveitou para destacar o papel das empresas envolvidas no projeto, afirmando que as fabricantes tradicionais e emergentes estão a competir, colaborar e a vencer, indo ao encontro das prioridades definidas por Donald Trump.
O secretário sublinhou também que este avanço só foi possível graças ao financiamento garantido pela One Big Beautiful Bill. Aprovada em 2025, a lei permitiu, entre outras medidas, um reforço do investimento militar, que serve agora de base financeira a este "escudo" de proteção dos EUA.
De recordar que a Golden Dome foi apresentada por Donald Trump em maio de 2025, com inspiração direta na Iron Dome israelita, e a promessa é de que estará totalmente operacional até ao final do mandato do Presidente, em 2029.
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Se não fosse também não o diria .
Já não se atura tanta aldrabice de Trump e “sus muchachos.
“O sistema terá detetado, visado e eliminado de forma autónoma uma série de ameaças simuladas, incluindo drones e mísseis de cruzeiro, sem qualquer falha. Segundo Hegseth, o exercício correu exatamente como planeado, neutralizando todas as ameaças apresentadas.2 obrigado, estranho seria se o exercício não desse esse “resultado”.
O problema vem a ser o seguinte – a dissuasão nuclear baseia-se na “destruição mútua assegurada” (quem disparar primeiro morre em segundo).
O Iron Dome quer introduzir uma conceção diferente – os EUA não são atacados, não é pela dissuasão nuclear, é porque os inimigos sabem que não vale a pena por que o Iron Dome destrói os mísseis que transportam as ogivas nucleares.
Só que o efeito nas outras grandes potências (Rússia e China) é o inverso – os EUA estão tão seguros que não sofrem o ataque de retaliação que não se preocupam em lançar eles o primeiro ataque, ou seja, a dissuasão nuclear deixa de funcionar.
Resumindo Trump & Cª é só tretas.
Acima é “golden dome”. “Iron dome” é o sistema israelita, que Trump quis copiar a ideia genenérica, acrescentado os dourados, com que encheu o seu gabinete.
Leu-se ontem, com aquela mistura de espanto e cansaço que só a política americana consegue provocar, que o Golden Dome foi um “sucesso total”. A frase é de Pete Hegseth, o “Secretário da Guerra”, título que ele próprio adotou como se estivéssemos em 1943, que garante ter assistido pessoalmente à demonstração.
E aí está o primeiro problema: a fonte da notícia é o próprio governo que tem interesse em anunciar o sucesso. Não há auditoria independente, não há dados técnicos publicados, não há revisão externa. Há um tweet. Literalmente.
O artigo reproduz acriticamente tudo isto, sem uma única linha de ceticismo jornalístico. “Um sucesso total” e pronto. Ninguém pergunta: sucesso em quê, exatamente? O sistema intercetou drones e mísseis de cruzeiro simulados, em condições controladas, num teste interno. Isto é como eu dizer que o meu carro passou na inspeção porque eu próprio olhei para ele e achei bem.
Convém não esquecer o contexto: em janeiro de 2026, há apenas seis meses, a Reuters reportava que o programa completava um ano com poucos progressos visíveis, os $25 mil milhões alocados ainda por gastar na sua maioria, a arquitetura do sistema ainda em debate, e especialistas a dizerem que o projeto dificilmente estará concluído até 2028.
Seis meses depois, é “um sucesso total”.
Há qualquer coisa profundamente desonesta em vender um teste rudimentar de um sistema incompleto como se fosse a inauguração do escudo definitivo da civilização ocidental. É propaganda militar embrulhada em comunicado de imprensa, e a imprensa tecnológica, que devia saber melhor, engoliu-a de bom grado, sem mastigar. O leitor merecia mais do que isso.
Ninguém acredita num mentiroso!
A américa sem mentir é uma américa que não funciona! o sistema é uma mentira, a vida dos americanos é uma mentira, viva os rebeldes que procuram a verdade que neste mundo subverte.