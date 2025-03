Presentes tecnológicos imperdíveis para surpreender no Dia do Pai

À medida que o Dia do Pai se aproxima, a Huawei facilita a escolha do presente ideal para pais modernos que valorizam a conexão com os filhos.

O Dia do Pai é um convite para celebrar as histórias e os momentos que unem pais e filhos. A pensar em todos os estilos de vida, a Huawei sugere presentes que inspiram momentos de partilha e cumplicidade.

Uma seleção de produtos que combinam inovação, funcionalidade e design, perfeitos para demonstrar afeto: os Huawei FreeBuds SE 3, a Huawei Band 9 e o Huawei MatePad 12 X são as sugestões eleitas para este dia especial.

Huawei FreeBuds SE 3: A banda sonora que aproxima gerações

Para os pais que se querem sentir mais perto dos seus filhos e que recorrem a telefonemas, os Huawei FreeBuds SE 3 são a ponte que encurta distâncias.

Numa chamada, a sensação de proximidade é palpável, graças à riqueza dos detalhes de áudio.

Por outro lado, a experiência de ouvir a playlist favorita, sugerida pelo filho, com a nitidez e qualidade de som que estes auriculares proporcionam é notável.

Com um design elegante e confortável, e uma bateria que acompanha o ritmo do dia a dia, os Huawei FreeBuds SE 3 são um presente que torna a ligação permanente.

Para que a música e as conversas nunca parem, estes auriculares têm um carregamento rápido de 10 minutos, que oferece até 3 horas de utilização, com uma autonomia total de até 9 horas.

Huawei Band 9: Um incentivo para a saúde e bem-estar que une pais e filhos

A Huawei Band 9 é um aliado para pais e filhos que valorizam a saúde e o bem-estar.

Esta smartband funciona como um personal trainer no pulso, com mais de 100 modos de treino e avaliações baseadas em dados, permitindo que superem limites e alcancem objetivos em conjunto.

Além disso, através da funcionalidade comunidade de saúde, o bem-estar torna-se numa experiência partilhada, fortalecendo os laços familiares e incentivando um estilo de vida mais saudável para ambos. Pai e filho podem acompanhar os sinais vitais de ambos.

Com até duas semanas de autonomia da bateria, a Huawei Band 9 está mais do que apta para acompanhar o dia a dia daqueles pais com grande foco num estilo de vida mais saudável e ativo. Compatível com Android e IOS.

Huawei MatePad 12 X: Uma ferramenta que ajuda a ter mais tempo para a família

O Huawei MatePad 12 X é uma ferramenta valiosa para ajudar os pais a tirarem maior partido da vida profissional e pessoal. Fino e leve, é fácil de transportar para qualquer lado, seja em trabalho ou em lazer.

O trabalho, que com este tablet pode ser realizado em qualquer lugar, é facilitado pela Huawei M-Pencil (3.ª geração), para tirar notas, pelo teclado magnético e pelas várias funcionalidades de PC, como o WPS Office.

Para os momentos de lazer entre pai e filho, o ecrã PaperMatte contribui para uma experiência agradável e confortável para a vista, protegendo os olhos de ambos quando, longe de casa ou ao ar livre, querem assistir a um filme ou série juntos.

Com uma autonomia de bateria prolongada, com até 14 horas de reprodução de vídeo, o Huawei MatePad 12 X garante horas a fio de entretenimento em família, muito útil para longos serões de imersão audiovisual.

Se ainda não tinha pensado na prenda a oferecer no Dia do Pai, estas sugestões da Huawei podem ser uma boa alternativa.